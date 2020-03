Cruz Oval: "No puedo ser responsable de algo que no está mi ámbito competencial"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, ha señalado este martes ante el pleno del Parlamento regional que el área que lidera no disponía de competencias para declarar el estado de emergencia ante el episodio de calima que vivió el archipiélago el pasado 23 de febrero (Domingo de Carnaval).

En su comparecencia ante la Cámara a propuesta del grupo Mixto sobre las medidas adoptadas durante el fenómeno de calima, Cruz Oval ha especificado que entonces se aplicó el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La responsable del área sanitaria ha sugerido que este plan, aprobado en el decreto 18/2014, puede ser revisado o modificado, y podrá gustar "más o menos", pero que, en cualquier caso, es el instrumento vigente para regular las declaraciones de emergencia y las competencias de cada administración pública sobre el asunto.

Según la consejera, el viernes 21 se declaró la alerta por vientos "especialmente fuertes en determinadas zonas", y el sábado 22 igualmente por calima "intensa, de concentraciones importante en algunas zonas del archipiélago", dos situaciones de alerta que se prolongaron hasta el lunes 24.

Y en esa línea ha insistido en que el PEFMA comienza a "funcionar" justo cuando se declaran esta clase de situaciones de alerta por condiciones meteorológicas adversas.

"Ese Plan tiene un director técnico. Y es a esa dirección a la que se le atribuyen las competencias de qué medidas se deben adoptar. Pero no es la Consejería de Sanidad. (€) Esto no supone atribuir a los técnicos las negligencias que los políticos cometemos. Se trata de que no puedo ser responsable de algo que no está mi ámbito competencial", ha remarcado.

Un Plan que establece asimismo recomendaciones a la ciudadanía en su Anexo I y que otorga a la cartera sanitaria del Ejecutivo la única responsabilidad de prever qué recursos sanitarios debe aportar en caso de que fuera necesario, ha subrayado Cruz Oval. Además, la consejera ha recordado que ningún hospital del archipiélago registró incidencias por este problema.

No obstante, la diputada del grupo Mixto Vidina Espino ha afeado al Gobierno que permitiese la celebración del Carnaval de Día, al que acudieron miles de personas, cuando entonces la concentración de partículas se estableció entre 1.800 y 3.200 microgramos por metro cúbico de aire, "60 veces más" del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), situado en 50 microgramos.

También ha lamentado que la consejera atribuya la "responsabilidad" a un técnico, como a su juicio actuó también el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia por la mañana sobre el mismo tema, y que cancelasen clases que se celebran en "recintos cerrados" pero no los eventos al aire libre.

El diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos ha ironizado con que poco a poco se le atribuyen más competencias al área sanitaria, por lo que llegará la ocasión en que deba gestionar también "las multas de tráfico".

Más duro se mostró el diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz al acusar a la proponente de la comparecencia de utilizar a la calima con fines políticos, y le achacó que no mencionase la actuación al respecto del ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ciudadanos junto al PP.

El portavoz de Nueva Canarias Luis Campos ha insistido en que deben revisarse los planes de emergencia ante fenómenos como el de la calima que, ha dicho, serán cada vez más frecuentes.

Tanto Déniz como Campos han resaltado la importancia de la responsabilidad individual de cada ciudadano ante la posibilidad de acudir al Carnaval de Día del domingo 23.

Por otro lado, el portavoz del grupo popular Miguel Ponce, neumólogo de profesión, ha asegurado que su agrupación ya está trabajando en una Proposición No de Ley (PNL) para elaborar un plan específico frente a la calima que aporte "certezas" al respecto, y ha coincidido con Campos en que estos fenómenos serán todavía más habituales. EFE