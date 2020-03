La Abogacía del Estado avala la rehabilitación del hotel Oliva Beach

Un informe de la Abogacía del Estado da luz verde a la autorización para reformar el Hotel Oliva Beach del grupo Riu, al no apreciar impedimentos legales para que Costas le otorgue la licencia solicitada en 2017. La empresa mallorquina espera que este dictamen sea el primer paso para sacar adelante el proyecto después de más de dos años de espera y con 400 trabajadores pendientes de un expediente de regulación de empleo (ERE), ahora suspendido provisionalmente.

El informe se emite para aclarar, a instancias de la Dirección General de Costas, si la autorización de las obras podría ser legalmente suspendida, a lo que la abogacía del Estado contesta que no, que cabría una revisión para regularizar la concesión hecha a favor de la sociedad Geafond (sociedad del Grupo Riu propietaria del hotel), para excluir 20 de los 432 apartamentos del complejo Oliva Beach, pero en ningún caso cabe anularla. Por lo tanto, indica también, esta revisión no es impedimento para tramitar la solicitud que ha hecho la cadena para poder reformar el complejo hotelero.

El informe recoge que "la revisión de oficio del título concesional no está llamada a afectar a la totalidad del acto administrativo provocando, en su caso, su extinción, sino únicamente a una parte de éste -los apartamentos vendidos a terceros­-, cuyo uso y aprovechamiento no han correspondido a la sociedad concesionaria desde su enajenación, por lo que, más bien, no se trata tanto de anular sino de regularizar el título concesional, que se mantendrá vigente para la entidad concesionaria en relación con los terrenos de los que sí era propietaria al tiempo de solicitar la concesión".

Por todo ello, "la iniciación del procedimiento de revisión de oficio del título concesional no constituye un impedimento para tramitar y resolver la solicitud de autorización de obras de conformidad con la normativa aplicable y en atención a su finalidad de protección del dominio público marítimo-terrestre".

La empresa propietaria no ve ya motivo para dilatar el procedimiento administrativo, que está causando polémica y malestar en Fuerteventura. Riu se muestra dispuesto a debatir sobre detalles del proyecto que puedan ser cuestionados para subsanarlos. La prioridad para el grupo hotelero es poder renovar el hotel "para adaptarlo a lo que demanda el cliente de hoy, a los estándares de calidad y servicio de la cadena hotelera y a la normativa turística, de seguridad y sostenibilidad vigentes".

La cadena alojativa suspendió provisionalmente el pasado 25 de febrero el ERE que había presentado sobre los 400 trabajadores del establecimiento majorero, después de las gestiones realizadas por el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y ante la oportunidad que existe de desbloquear el proyecto de reforma. En este sentido, Rui recuerda que este establecimiento hotelero es un centro dinamizador de la economía local y clave en la conectividad de Fuerteventura.