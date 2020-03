Ángel Víctor Torres: "Ni este Gobierno ni otro podrán tocar el 75% aéreo"

El ministro José Luis Ábalos está recabando datos fiscales sobre la renta de las personas que viajan y se benefician con el 75% de bonificación para residentes. ¿Se va a vincular el nivel de renta a la ayuda?

A mí me da lo mismo que haga ese estudio. Esto no va a tener marcha atrás. Es verdad que cuando estás en un avión estás identificado, y en otros medios de transporte no lo estás. El Gobierno de España está en su derecho de pedir todos los informes que quiera pero también soy contundente: ni este Gobierno ni ningún otro podrá tocar el 75%. Es una realidad para Canarias.

NC está en contra de las devoluciones de migrantes de Mali. ¿Sigue diciendo que no están deportando a Mali a los migrantes cuando llegan a Mauritania?

Yo lo que digo es que cuando he requerido información y me la ha suministrado la Delegación del Gobierno lo que me traslada es que lo hacen respetando los derechos humanos, que hay inmigrantes que son de Mali y se les da asilo y otros que dicen serlo, no lo son y se devuelven .