Bruselas autoriza a los jueces a aceptar las peticiones de asilo de los migrantes

La Comisión Europea ha dictaminado que los jueces de instrucción pueden aceptar las peticiones de asilo que les sean formuladas pese a no ser autoridades competentes para ello. Tras una consulta realizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana al Tribunal de Justicia de la UE, representantes de la Comisión han interpretado las directivas comunitarias que regulan la protección internacional.

Las autoridades competentes para pedir asilo son habitualmente la policía, los guardias de fronteras, los responsables de inmigración y el personal de los centros de internamiento. No obstante, la Comisión hace una interpretación flexible de la normativa comunitaria y amplía este supuesto a los jueces ante quienes tienen que declarar los migrantes antes de ser expulsados, si no hubiesen tenido ocasión de hacerlo. De hecho, según los agentes de la Comisión, si se ha formulado una solicitud de asilo ante una autoridad no competente como es un magistrado, ésta debe informar a los solicitantes sobre dónde y como pueden presentarse las solicitudes.

La consulta realizada por el juzgado tirajanero se produjo a raíz de una solicitud de protección internacional realizada por un inmigrante y la aceptación de la misma por parte de la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana. Sin embargo, el Ministerio Fiscal recurrió el auto judicial al considerar que un juzgado no puede preguntar al migrante si tiene intención de presentar una solicitud de protección internacional y que dicho Juzgado no es competente para recibir una declaración de este tipo.

Contrariamente a lo que mantiene el Ministerio Fiscal, los representantes de la Comisión consideran que un Estado miembro no puede establecer la imposibilidad de formular una solicitud de protección internacional ante los jueces competentes para resolver sobre el internamiento de extranjeros. El órgano comunitario advierte que esta interpretación restringe los derechos y las garantías de las personas que quieren solicitar asilo y supone un riesgo de que sean deportadas sin tener la oportunidad de formular su demanda. Por ello, en procedimientos rápidos la declaración ante el juez "parece ser un momento particularmente propicio para formular una solicitud de protección internacional y puede que sea de hecho la primera ocasión posible".