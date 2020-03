Coalición ve en Ábalos intención de 'recortar'

¿Para qué pide el Ministerio de Transportes a la Agencia Tributaria los datos fiscales de los canarios?" Es el interrogante que lanza el senador de CC, Fernando Clavijo, a la vista de la respuesta que le da el Ministerio a las preguntas por escrito que a este respecto le planteó el pasado mes de diciembre tras la previa intervención del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos en el Congreso, en septiembre, en la que avanzó que se estaba practicando a través de dicho organismo un "cruce de datos de viajes de residentes y de la rentas para tener información sobre la correlación entre viajes y nivel de renta". "Queremos saber exactamente quiénes se están beneficiando de estas subvenciones y cuantas veces se están beneficiando", declaró entonces el ministro.

Clavijo afirma ahora que "no entendemos para qué piden datos fiscales de los beneficiarios de la subvención si no es para poner en cuestión la aplicación del 75 % de manera universal para todos los residentes, tal como recoge el REF". El también ex presidente de Canarias lamenta en este sentido que "en vez de anunciar que se ha abierto una investigación a la líneas aéreas sobre la correcta aplicación de la subvención, lo que hacen es constatar que se piden datos fiscales de los canarios y de los otros territorios extrapeninsulares para cuestionar el sistema de ayudas".

Cree el senador nacionalista que el informe de Transporte debe aclarar si los precios han subido de manera natural por la ley de la oferta y la demanda, o si ha habido malas prácticas o pactos entre la compañías, pero considera que nada de esto se aclara con la respuesta dada por la administración. "El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos van a echar mano del discurso de que viajan y se benefician de las subvenciones quienes tienen las rentas más altas nos tememos que para recortar las ayudas", afirma Clavijo, quien remata esa reflexión señalando que "no se pregunta por su nivel de renta, ni si ganan más o menos, a los viajeros del tren que se benefician de las ofertas y la rebaja de tarifas", una modalidad de precios que está siendo impulsada por Renfe en estos momentos.