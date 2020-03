El denunciante del 'caso Stratvs' dice que mover tierra en La Geria estaba prohibido

El denunciante del caso Stratvs, que la Fiscalía califica como "el peor atentado ambiental" que ha sufrido Lanzarote desde los noventa, Francisco Javier Díaz Reixa, recalcó ayer ante la Audiencia de Las Palmas que en 2003, cuando comenzó a construirse este complejo bodeguero en La Geria, la ley prohibía "expresamente" mover tierra en este paraje protegido.

El juicio que examina las múltiples irregularidades que el Ministerio Fiscal aprecia en la construcción de este complejo, por las que pide 15 años de cárcel para su dueño, el empresario Juan Francisco Rosa, e imputa a otras 16 personas, entre ellas antiguos cargos intermedios del Gobierno canario, proseguió ayer con el testimonio del denunciante y extrabajadores de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Ejecutivo regional.

Díaz Reixa, abogado y miembro de la asociación Transparencia Urbanística, manifestó al tribunal que en 2009 denunció estas obras tras examinar el expediente por el que fueron autorizadas por la entonces Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza, el planeamiento de Lanzarote y del citado municipio del sur de la isla, además del plan especial del paisaje protegido de La Geria.

"No hubo nada de arrebato. No hacemos nada apresurado ni a golpe de impulso", aseveró Díaz Reixa, quien compareció en calidad de testigo y aseguró que su denuncia la hizo "indirectamente, no contra personas en concreto", más allá de Rosa y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, para el que la Fiscalía pide 10 años de cárcel.

El denunciante del caso Stratvs dijo que la vivienda que se iba a rehabilitar, según el proyecto autorizado a los promotores de este complejo, "no presentaba problemas", pero sí la ampliación de la que fue objeto, y ha subrayado que el almacén subterráneo de 900 metros ejecutado en "el corazón" de La Geria "estaba expresamente prohibido" por la legislación urbanística vigente.

Preguntado por sus alegaciones al plan especial de La Geria, finalmente anulado, Díaz Reixa ha destacado el "tráfico de influencias" que, a su entender, ejerció el dueño de Stratvs en la tramitación de este documento de ordenación territorial, ya que con escritos remitidos desde Galerías Rosa logró "un sorprendente cambio de criterio de los técnicos del Gobierno canario" que intervenían en este procedimiento.

La defensa del exsecretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), Armando Villavicencio;el exdirector general de Urbanismo del Gobierno canario, César Muñoz, y el exjefe de servicio de este departamento, Faustino García Márquez, ha asegurado que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote permite la construcción de almacenes, una determinación que, según ha puntualizado la fiscal, también afirma que, a la hora de autorizar una construcción de este tipo, "se atenderá a la categoría del suelo" donde se vaya a ejecutar. El exjefe de servicio de Instrucción de la Apmun entre 2002 y 2014, Sonia Gómez, aseguró que la técnico Elisa Perdomo,"recibió presiones desde la Consejería de Política Territorial".