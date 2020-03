Philip Morris apoya que El Hierro sea una isla libre del humo de tabaco

Philip Morris, una de las mayores empresas tabaqueras del mundo, ha ofrecido este jueves a los empresarios de El Hierro su apoyo al proyecto El Hierro Libre de Humo, un plan que persigue que la isla más occidental de Canarias obtenga la certificación Cultura Libre de Humo que expide Tüv Austria, una multinacional independiente que opera en más de 20 países en sectores como industria y energía, infraestructuras o transportes.

El manager de asuntos corporativos de Philip Morris en Canarias, Pepe Segura, ha realizado esta oferta en el transcurso de una charla este jueves en el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) El Hierro ante destacados representantes del empresariado herreño.

La obtención de este certificado situaría a El Hierro en la vanguardia medioambiental en todo el mundo. Actualmente, solo la isla griega de Astypalea cuenta con una certificación similar, a la que aspiran otros destinos turísticos como la ciudad checa de Karlovy Vary, aspirante a ser nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Philip Morris cuenta con que la reunión con los empresarios celebrada este jueves suponga un primer el primer paso en un camino que pretende aglutinar a las principales instituciones de la isla, así como ciudadanos y turistas.

Philip Morris International ha invertido más de 6.000 millones de euros durante la última década para lograr el objetivo de reemplazar los cigarrillos tradicionales por productos sin humo que, aunque no están exentos de riesgo, son una opción mucho mejor que seguir fumando. La ambición de la compañía es que para el 2025 al menos el 30% de su volumen de negocio provenga de productos libres de humo.

En este sentido, a finales del pasado año, lanzó el movimiento Unsmoke, que se basa en el eslogan "Si no fumas, no empieces; si fumas, déjalo; si no lo dejas, cambia", con el que pretende lograr reducir el tabaquismo y el consumo de cigarrillos tradicionales.