Moreno busca el aval de los empleados de TVC al nuevo jefe de informativos

El administrador único de Radiotelevisión Canaria, Francisco Moreno, se encuentra en plena renovación de la dirección de informativos del ente, un proceso para el que pretende contar con el respaldo de los empleados. El periodista -que intervino ayer ante la Comisión de Control de RTVC para informar sobre la actual situación de la radio pública- hizo hincapié en la fórmula concursal escogida para designar a estos cargos con el fin de evitar suspicacias y críticas sobre su posible nombramiento a dedo. Pero Moreno fue más allá, al manifestar su intención de implicar a los empleados en la futura elección. "No voy a señalar quién será la nueva directora o el nuevo director, sino que estos puestos se decidirán según el mérito y la capacidad de los aspirantes. Además, someteré mi resolución final a la votación de los trabajadores", a pesar de que estos no cuentan con un consejo de informativo.

El proceso de selección, que culminó hace dos semanas, ha dejado ocho candidatos a convertirse en jefe de informativos de la televisión y a tres en el caso de la radio. Entre los requisitos que deben cumplir, según la convocatoria lanzada por Moreno, está tener al menos siete años de experiencia en servicios informativos del sector público o vinculados a medios de comunicación audiovisuales del sector público, ser licenciados en periodismo, así como aportar un proyecto en el que expongan una propuesta de mejora de los informativos y un análisis de las tareas del puesto.

La persona que logre el puesto en Canarias Radio trabajará con una plantilla algo más holgada, pues Moreno anunció la contratación inminente de cinco empleados en la que ha sido "la hermana pobre y marginada" de las empresas que componen el ente público. Para sacar adelante estas cinco plazas hay consignados 165.000 euros desde el año 2018 que hasta ahora no se han podido ejecutar, por lo que el administrador único solicitó el permiso de la Comisión de Control de RTVC para tratar de desbloquear unas contrataciones que, por ahora, se harán de manera eventual siguiendo todos los criterios de publicidad y concurrencia.

Posteriormente, y ya que la radio es la única sociedad mercantil de RTVC con la plantilla aprobada, tal y como recordó Moreno, se celebrará el correspondiente concurso de méritos por oposición. Tal y como recogió en su día el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la radio debería contar con 42 empleados, mientras que actualmente solo hay 28, todos ellos con la categoría de personal laboral. Son precisamente las diferencias entre las distintas plantillas de la radio, la televisión y el ente público las que han motivado que Moreno dé un paso más y rompa los límites de sus competencias como administrador único -limitadas a la gestión diaria de la empresa-, para impulsar la negociación de un convenio colectivo que otorgue los mismos derechos laborales a todos los empleados.

Las desigualdades no solo se dan entre los distintos medios de comunicación del ente -por ejemplo, en la televisión se cobran complementos que en la radio no existen-, sino también en la propia TVC, donde existen marcadas diferencias con los empleados que proceden del convenio colectivo de Videoreport (la concesionaria de los servicios informativos hasta la expiración del contrato), que cuentan con unas condiciones mejores que el resto.



Un cargo con limitaciones



Más complicado resultará concretar su categoría laboral, pues esta dependerá de la decisión que adopte el Parlamento regional sobre la titularidad de Radiotelevisión Canaria, que podría pasar a ser cien por cien pública o bien proseguir su apuesta por la fórmula mixta, en la que existe una empresa adjudicataria que suministra la programación.

El propio Moreno se lamentó en distintas ocasiones de la limitación de sus funciones como administrador único, lo que le lleva a buscar "soluciones imaginativas" para resolver los problemas. De hecho, pidió a los distintos grupos políticos que dejen de exigirle logros que no están en su mano cumplir. "No me digan que haga cosas y me digan luego que no puedo hacerlas", se quejó. De todas formas, Moreno se vanaglorió de que en apenas cuatro meses ha sido capaz de sacar adelante 94 expedientes de contratación, "una cifra que no creo que se haya realizado en ninguna otra área del Gobierno en tan poco tiempo".