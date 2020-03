Caballero exige reformas urgentes para dotar de competencias y recursos a los ayuntamientos

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, apuesta por una transformación "profunda, severa y urgente" de la Administración española para dotar a los ayuntamientos de más competencias y recursos. Entre los cambios propuestos por Caballero figura una amplia reforma legislativa que incluye, entre otras normas, la Ley de Bases de Régimen Local o la ley de financiación de las comunidades autónomas. El dirigente socialista cuestionó que las autonomías legislen para "imponer" competencias a los ayuntamientos sin dotarles de los recursos suficientes para desarrollarlas.

Pero el regidor gallego no solo propone cambios en las leyes que regulan a las administraciones locales sino que cuando se reforme la Constitución ésta desarrolle de forma más amplia las funciones de las corporaciones locales para adaptarla a la realidad actual. Caballero reconoce que ahora no se dan las circunstancias política para hacer cambios en la Carta Magna pero que en algún momento tendrá que llegar la reforma constitucional. "La Constitución regula el poder local en tres artículos y no son suficientes, necesitamos más capacidad para poder actuar, hay que reescribir la forma de entender el país porque todo sucede en las ciudades y municipios y eso requiere una transformación radical", aseguró Caballero.

Abel Caballero cree llegada la hora de acometer esta transformación tras comprobarse que las administraciones locales han superado con creces los objetivos de deuda, superávit y techo de gasto. "No necesitamos vigilantes porque ya hemos demostrado que somos serios y responsables", aseguró el alcalde de Vigo, que aseguró que el conjunto de las corporaciones locales españolas tienen en los bancos 29.000 millones de euros de remanentes y superávit, han aportado 44.000 millones "para la barra cara de las comunidad autónomas y el Gobierno de España" y salvar las cuentas del Estado ante Bruselas. El presidente de la FEMP recordó que se intentó culpar a los ayuntamientos de la crisis económica cuando actualmente son los únicos que han cumplido con los objetivos de déficit y deuda. "Mientras el vigilado cumple el que vigila no cumple, no necesitamos que nadie nos vigile sino estar en igualdad de condiciones con el resto de las administraciones públicas", añadió.

El dirigente municipal rechazó que las corporaciones locales estén obligadas a pagar a los bancos intereses por los cuantiosos depósitos que tienen en las entidades financieras porque no pueden gastarlos. Por ello ya se han dirigido al Ministerio de Hacienda para buscar alternativas como abrir una línea con el Banco de España con tipos de interés cero o emitir deuda pública.

Dados los asuntos y ámbitos tan diversos que afectan al funcionamiento de las ciudades, y que escapan al ámbito competencial de los ayuntamientos, el presidente de la FEMP ha abogado por la conformación de consejos sobre industria, hospitales, playas, empleo, medio ambiente o políticas sociales en los que las corporaciones locales puedan plantear su visión al resto de instituciones implicadas. "Algo no funciona", dijo Caballero, porque "la segunda derivada" que encuentran los ayuntamientos a la hora de afrontar competencias que no tienen es "la falta de recursos", de ahí que, a su juicio, sea urgente "redefinir la política local", ya que "el futuro, que es hoy, ha traído un cambio en la dirección contraria", ya que se ha optado por "el apelotonamiento de funciones en las comunidades autónomas, que muestran una severa incapacidad para desarrollarlas".

Abel Caballero fue el protagonista del Foro organizado por Prensa Ibérica en Canarias en el hotel Santa Catalina de la capital grancanaria, con el patrocinio de Asticán. Caballero disertó sobre los 40 años de la llegada de la democracia a los ayuntamientos y la situación actual de la política local.

El alcalde de Vigo defendió que Galicia es una nacionalidad histórica como también lo son Cataluña y País Vasco porque fueron las que aprobaron sus primeros estatutos antes de la Guerra Civil que se inició en 1936. Caballero definió a España como un Estado nación que cuenta con nacionalidades históricas y comunidades autónomas. En relación con el problema de Cataluña, defendió la vía del diálogo y critió al nacionalista catalán por haber "perdido el norte" e infravalorar a un Estado que cuenta con 550 años de historia.

