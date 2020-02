Renata Cvelba: "Canarias gusta a los eslovenos"

¿Cuáles son los objetivos e intereses que persigue su visita?

No es la primera vez que estoy en Canarias, pero sí es la primera vez que estoy en Las Palmas de Gran Canaria. He tenido reuniones muy productivas con consejeros del Gobierno, y también con responsables de la Cámara de Comercio, además he tenido un encuentro con el delegado del Gobierno en las Islas. Estoy aquí porque Eslovenia y España tienen unas relaciones excelentes. Y también tenemos unas muy buenas relaciones comerciales, pero siempre podemos mejorarlas. Podemos estrechar nuestros vínculos económicos. Actualmente existe un intercambio comercial de más de mil millones de euros.

Con España las relaciones son buenas, pero ¿cómo son con Canarias? ¿En que sectores quiere fomentar las relaciones económicas?

Hay muchísimas posibilidades. Una de las más importantes es el turismo. Otra es el medio ambiente y la economía circular. También podemos trabajar en el ámbito del transporte, o la logística. Podemos hablar también sobre asuntos como los intercambios de estudiantes. Lo que es bueno es que ambos países somos miembros de la Unión Europea. Y además pertenecemos a la zona euro. No tenemos barreras ni fronteras y por lo que nuestros productos y la gente pueden ir libremente.

¿Qué tipo de turismo triunfa entre los eslovenos?

Nuestros turistas buscan todo tipo de vacaciones. De sol y playa, como el que ofrece Canarias, pero también deportivo. El objetivo de nuestro turismo, es que sea activo, verde y saludable. Ofrecemos ciclismo, senderismo, etc. Por eso a los eslovenos les gusta tanto de deporte. Y también es importante la gastronomía que se ofrece aquí. En Eslovenia tenemos una oferta gastronómica muy elevada. En 2017 la mejor chef femenina del mundo fue eslovena, Ana Ros. Y ofrece una cocina sostenible, solo utiliza los productos de la temporada. En noviembre ella estuvo en Madrid invitada cocinando. Tenemos una gastronomía distinta a la canaria y a la española, pero muy buena.

¿Canarias es uno de los destinos preferidos para los turistas eslovenos?

Canarias es uno de los primeros destinos para nuestros turistas. Las Islas, Barcelona y Madrid, son las regiones que más gustan. Muchos vienen al Archipiélago por el sol, la playa, la comida, la gente, la naturaleza. Por todo.

¿La colonia de eslovenos en Canarias es numerosa?

En Canarias vive un tercio de los residentes eslovenos en España. Y cada año son más. Hemos aumentado el número de turistas españoles en Eslovenia un 40% desde el 2017. El año pasado ya tuvimos casi 90.000 turistas españoles visitando Eslovenia y al contrario también suben las cifras. Ya hay 60.000 turistas eslovenos al año visitando España.

Usted apunta que el turismo verde es de los más demandados por los eslovenos. ¿Qué importancia tiene el medio ambiente en su país?

Nuestro objetivo es tener un turismo verde, sostenible. Porque para nuestro país eso es esencial. Es una región muy verde, el 66% de nuestro territorio son bosques. Por lo que el cambio climático es un tema que nos preocupa mucho. Y es una cuestión que no conoce de fronteras, por eso es muy importante que hagamos cosas juntos, es imprescindible el multilateralismo. España tuvo en diciembre la cumbre clima, y estuvimos allí. Se pueden hacer cosas pequeñas y las estamos haciendo, pero también es importante que hagamos grandes cosas juntos. Tener objetivos globales.

La Unión Europea acaba de perder un estado miembro con la salida del Reino Unido. ¿Qué consecuencias cree que tendrá esto en Eslovenia? ¿Y en la propia UE?

Pienso que la Unión Europea es sinónimo de éxito. Es un territorio en el que vivimos bajo los valores de la democracia, del estado de derecho y en donde hemos conseguido vivir tantas décadas en paz. Y eso es algo fundamental para el desarrollo de cualquier economía. Lamentamos que el Reino Unido se haya ido, pero respetamos la decisión. Tenemos dentro de la UE muchos retos que afrontar. La capacidad de hablar y dialogar entre los países es muy grande y eso es un gran beneficio. Llevamos muchos años utilizando las palabras y no las armas. No hay que olvidar la razón de esta unión. La semana pasada tuvimos una conmemoración muy triste de la liberación de Auschwitz, que no olvidamos. Vivimos en paz y libertad y en estados de bienestar. Yo creo en la UE, en la solidaridad entre nuestros países. Es un proyecto con muchas posibilidades, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos.

En Canarias ahora se vive un periodo de repunte migratorio. ¿Cómo valora la gestión que hasta ahora ha realizado la UE en esta cuestión?

Este tema afecta a todos, en 2015 afectó mucho a mi país. Es una cuestión que inquieta a todos los miembros de la UE. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo más importante es la solidaridad dentro de la propia Unión y tener las fronteras exteriores fuertes. Pero es muy importante tener diálogo con los países de origen y de tránsito, porque allí residen las raíces del problema. Creo que es un tema que la UE va a abordar en las próximas comisiones. El problema no es la migración como tal, el problema es la migración ilegal, y todo lo criminal que hay a su alrededor, las mafias. La migración ordenada siempre existió, ha existido y va a existir en un futuro.

Otro de los temas que más preocupa en España es alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Esto también inquieta a los ciudadanos de Eslovenia? ¿Allí hay igualdad?

Claro que preocupa y claro que no hay igualdad total. En Eslovenia hemos conseguido que cada vez la diferencia sea menor, además somos uno de los países con menos brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero después de decir esto, tengo que apuntar que todavía existe desigualdad, sobre todo a la hora de ocupar altos cargos, los más importantes. Hemos hecho un gran esfuerzo apostando por medidas que permiten que en las parejas los dos puedan trabajar, como las guarderías accesibles. Lo estamos haciendo bien. Pero todavía hay áreas en las que las mujeres lo tiene más difícil. Todavía hay cosas por hacer. Habrá igualdad cuando nadie pregunte si el embajador de un país es hombre o mujer. Esto todavía se pregunta.

¿Existen allí tantos casos de violencia de género como en España?

También hemos trabajado mucho en este tema. Las mujeres siempre sufren algún tipo de violencia. Pero creo que en España también se trabaja mucho en este problema.