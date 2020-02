Vivienda deja a los ayuntamientos el límite a los alquileres

El Gobierno de Canarias aplaude la inminente aprobación de la normativa estatal que permitirá limitar los precios de los alquileres de viviendas en zonas en las que se detecten subidas abusivas. La intención del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, es que el armazón jurídico para que la Administración pública pueda intervenir en el mercado esté listo antes de verano, en apenas unos meses. Un "buen" anuncio, apuntó ayer Sebastián Franquis. Aunque la letra pequeña de la normativa aún se desconoce, el Ejecutivo central ya ha avanzado que se dará potestad para limitar los alquileres tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos, y en el Gobierno regional, tal como explicó el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, creen que deben ser los consistorios los que tomen la iniciativa. Al fin y al cabo son las entidades locales las que mejor conocen la situación del mercado en sus respectivos municipios, ahondó Franquis, si bien el Ministerio tiene previsto publicar a finales del próximo mes el índice de referencia de precios del alquiler, que servirá de termómetro para ver en qué comarcas, localidades o barrios se han producido subidas desorbitadas.

"Nuestra idea es que sea una competencia de los propios ayuntamientos, que estos tengan capacidad para delimitar localidades, barrios, distritos concretos y limitar los alquileres para ver si lo que se persigue efectivamente se consigue, que es que los precios no se disparen", explicó Franquis. El representante del Gobierno autonómico insistió en que poner techo a los precios de los arrendamientos será en todo caso algo "provisional, temporal y excepcional", en línea con lo que vienen puntualizando desde el Ministerio que dirige Ábalos.

El responsable de las áreas de Obras Públicas, Transportes y Vivienda reconoció, eso sí, que el caso de Canarias es singular porque el fenómeno del alquiler turístico tiene una mayor influencia que en la mayoría de las restantes regiones. Aunque este es un asunto que compete a la Consejería de Turismo, que timonea Yaiza Castilla, Sebastián Franquis expuso que resulta "evidente" que el alquiler turístico ha provocado que el arrendamiento residencial se encarezca. En este sentido, el consejero afirmó que la "mejor" manera de "combatir" estas subidas excesivas de los precios es precisamente la regulación de los alquileres. "En determinadas zonas especialmente ligadas al sector turístico ayudará a que esos precios se puedan regular", agregó. No obstante, el socialista recalcó que no es el alquiler turístico materia que entre en el plan de vivienda que ultima su departamento: "Nosotros no entramos en esta materia y nos centramos en la construcción de vivienda".

Franquis, que justamente ayer se reunió con representantes de los grupos parlamentarios para avanzar en el llamado Pacto por la Vivienda, que servirá de base para el futuro plan de vivienda (donde se fijarán la financiación y los objetivos específicos), señaló que la promoción pública de casas también contribuirá "a que los precios no suban como han subido". El consejero recordó que la idea es poner en el mercado alrededor de 2.000 nuevos inmuebles en los próximos cuatro años, una cifra que espera se incremente con la ayuda de los ayuntamientos y también de la iniciativa privada. Desde la consejería están manteniendo conversaciones constantes con los consistorios para que estos cedan terrenos para construir nuevas viviendas. Se trata de tener una radiografía precisa del suelo disponible para poder luego determinar con exactitud los objetivos del plan. "Estamos hablando con los ayuntamientos para ver en qué municipios y en qué zonas", detalló Franquis, que se mostró satisfecho por haber conseguido "levantar las expectativas" en las entidades locales tras años sin apenas promoción pública de vivienda. Prueba de ello, enfatizó, es que son mayoría los ayuntamientos (bien directamente o bien a través de la Federación Canaria de Municipios, Fecam) que ya se han dirigido al Gobierno para poner suelo a su disposición. "Se han concienciado para trabajar todos en un mismo sentido, aunque les hemos insistido en que no solo se trata de poner el suelo, sino también de destinar recursos para vivienda", continuó el consejero.

En cuanto al Pacto por la Vivienda, Franquis avanzó que su intención es cerrarlo la próxima semana, una vez se hayan incorporado al texto las aportaciones de todos los partidos. "Queremos que la vivienda no vuelva a ser objeto de debate político, sino una realidad", dijo.