Canarias rechaza recortar los fondos de cohesión para mantener los agrícolas

Canarias observa con preocupación las negociaciones que llevan a cabo los países miembros de la UE sobre las perspectivas financieras para el periodo 2021-2027 y asume que será muy difícil lograr el objetivo de mantener la totalidad de los fondos comunitarios recibidos por el Archipiélago en los presupuestos aún en vigor, que suman un total de 4.723 millones. El Gobierno regional y las patronales canarias no recelan por ahora de la estrategia de negociación que está llevando a cabo el Ejecutivo central con Bruselas y el conjunto de los países miembros, pero han incrementado el nivel de vigilancia ante las informaciones que señalan que Madrid estaría dispuesto a sacrificar fondos estructurales y de cohesión para salvar los agrícolas y blindar la PAC (Política Agraria Común) ante la presión y la movilización que se está produciendo en el campo español.

La reducción del presupuesto europeo como consecuencia de la salida del Reino Unido va a suponer sin duda una drástica merma de los fondos comunitarios de cohesión y de los fondos agrícolas. Ante este panorama, España se marca como objetivo el blindaje de la PAC en el nivel actual (382.500 millones, de ellos 40.000 para el campo español), mientras que se limitaría a buscar una "protección" de los fondos estructurales para la cohesión (367.700 millones). Este escenario podría suponer una pugna entre comunidades en función del ámbito de los ingresos que más le afectara.

Desde Canarias se señala que aunque el total de fondos de cohesión recibidos por las Islas en programas de cooperación durante los últimos siete años es superior al de agrícolas asociados al Posei y al REA, 2.845 millones frente a 1.878, resulta inasumible una separación de objetivos como estrategia española, y que hay que defender en paralelo al conjunto de los fondos. El viceconsejero de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias, Fermín Delgado, asegura que "a nosotros no nos consta que el Gobierno español tenga la estrategia de sacrificar fondos de cohesión para mantener los agrícolas, sino que va a defender conjunta y paralelamente ambas vías de llegada de recursos". Pero tanto el Ejecutivo regional como las dos patronales canarias, la CCE (Confederación Canaria de Empresarios), y la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales-Tenerife), ponen el énfasis en que España debe componer una estrategia conjunta con Francia y Portugal para que las Regiones Ultraperiféricas no vean reducidos sus fondos en aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, o al menos no en la medida en que se contemple para el resto de regiones.

Delgado considera "inasumible" la propuesta que ha realizado el Consejo Europeo, que es mucho más restrictiva de la que hizo la propia Comisión Europea, para el conjunto de las políticas de cohesión y para la PAC, y asegura que "las espadas están en alto y todavía esta batalla va a dar muchas vueltas". El número dos de la consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias insiste en que el objetivo es "el mantenimiento del máximo de lo que tenemos en el periodo 2014-2021", si bien apunta a la dificultad de lograrlo por la merma presupuestaria que supone la salida de Reino Unido y por las nuevas prioridades de la UE, como la lucha contra el cambio climático, seguridad y defensa e inmigración.



Mantener la cofinanciación



Para Canarias, más importante que mantener el nivel de fondos, es que no se reduzca el porcentaje de cofinanciación que asume la UE, que ahora es del 85% para las RUP y que la propuesta de los negociadores rebaja hasta el 70%. Respecto a la PAC, Delgado señala que "vamos a seguir defendiendo que el Posei canario no tenga ninguna reducción. En la propuesta del Consejo se reduce más del 13%, pero en la propuesta de la Comisión sólo se reducía un 3,9%". En el primero de los casos se perderían 244 millones, un escenario "inaceptable".

El representante del Ejecutivo regional asegura que se mantiene una interlocución y una posición común con el Gobierno central. También en la declaración que respaldaron los representantes de los gobiernos de España, Portugal y Francia dos días antes del Consejo de la semana pasada se defendía como posición mantener los fondos. "No me consta que el Gobierno español haya rebajado la guardia en relación a las RUP", resalta Delgado.

El presidente de la CEE, Agustín Manrique de Lara, señala que "Canarias está en situación diferente por su condición de RUP" y aclara que "no tenemos información clara, está abierto el periodo de negociación y lo que va a ser clave ahora es que el Gobierno de España sepa poner en valor las necesidades de una región sometida a condicionantes estructurales". El dirigente empresarial lamenta en todo caso que "España no esté en el mejor momento en cuanto a fortaleza exterior", y considera que "sin duda tiene que reforzar los lazos, especialmente con Alemania y Francia".

José Carlos Francisco, de la CEOE-Tenerife, afirma por su parte que "hay que aterrizar en cifras y saber en qué nos afecta todo el posible escenario de recortes de fondos" y destaca que "toda la política de cohesión, que afecta a empleo, a formación, a infraestructuras, es fundamental para nosotros, pero lo que se está planteando es que las RUP no se vean menos sacrificadas en la disminución de fondos". Según él, "si el Gobierno español presenta una estrategia conjunta con Francia y Portugal, es posible aspirar a que no se reduzcan los fondos y que tengamos un tratamiento diferenciado por RUP".