Los presidentes insulares demandan la presencia de Canarias en AENA

Los cabildos de Tenerife, La Gomera y El Hierro coincidieron ayer en la necesidad de que Canarias cuente con presencia en la toma de decisiones de la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Así lo apuntaron los titulares de esas instituciones -Pedro Martín, Casimiro Curbelo y Alpidio Armas- durante el foro Conectividad y turismo: los desafíos de las Islas ante la nueva economía, celebrado en el Hotel Villa Cortés, en Playa de Las Américas, en el municipio de Arona.

"Canarias no puede permanecer ni un minuto más sin pertenecer a la planificación de AENA", afirmó Curbelo. "Nosotros debemos tener representación", prosiguió el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). "En la negociación futura, ahora que el Estatuto nos lo permite, hemos de tratar nuestra presencia allí", dijo el veterano político en el transcurso de un encuentro organizado por Prensa Ibérica y que patrocinaron los cabildos de El Hierro y La Gomera, así como el Ayuntamiento de Arona.

Tras la bienvenida por parte del director de EL DÍA, Joaquín Catalán, la cita comenzó con una mesa de debate en torno a la conectividad aérea. Moderada por el redactor de este periódico Moisés Álvarez Montero, en ella se sentaron, además de Curbelo, sus homólogos de Tenerife y El Hierro -los socialistas Pedro Martín y Alpidio Armas, respectivamente-, además del director de Aeropuertos de AENA en Canarias, Mario Otero.

"Estaría encantado de que hubiese una representación canaria en AENA", aseveró Martín sobre la propuesta formulada por el presidente gomero, al igual que hizo posteriormente el mandatario herreño. Sus planteamientos fueron respondidos por Otero, que sostuvo que las comunidades autónomas y las entidades locales tienen ya presencia en la gestión de los aeropuertos a través de los comités de coordinación aeroportuaria. Curbelo perseveró: "Canarias es una comunidad especial, alejada del continente". Y proclamó: "Hay que tener voz, y la voz hay que conseguirla".

Ese no fue, no obstante, el único vértice del debate. Sobre la vieja disyuntiva entre cantidad y calidad del turismo, Pedro Martín se decantó por lo segundo. "Se ha demostrado durante estos últimos meses que Tenerife no tiene un problema como destino turístico a pesar de la crisis de Ryanair y, sobre todo, de Thomas Cook", aseguró, antes de informar de que los visitantes de Tenerife cuentan con una media de edad que supera los 45 años y de que trabajan para llegar a otros públicos.



El "doble salto" herreño



"Nosotros no tenemos la capacidad de que los aviones vayan a la Península ni al extranjero", precisó Armas sobre lo que denominó un "doble hándicap" y "doble salto" en El Hierro, tanto desde Los Rodeos como desde Gando y hacia otros destinos. "Esa dificultad no es fácil de resolver", lamentó, y apostó por fórmulas que permitan incentivos para compensar esa desigualdad. Además, no dudó en expresar que hace 25 años que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea no ejecuta "inversiones serias" en la Isla.

Intervino a continuación Casimiro Curbelo, que defendió la necesidad de mejorar el destino, de trabajar "en el ámbito de cada una de las islas aunque pensando en la globalidad de Canarias" y de la importancia de los números del turismo en el Archipiélago (35% del PIB y 40,4% del empleo).

Por su parte, Otero señaló que, en la aviación, lo primero es la seguridad; lo segundo, la calidad, y lo tercero, la eficiencia. "El futuro pasa por el medio ambiente y la innovación tecnológica, que haga más agradable el paso por los aeropuertos", indicó. En cuanto a la calidad, y tras las críticas de Armas, planteó que "todo es mejorable", pero que el aeropuerto peor valorado de Canarias obtuvo un 3,91 sobre 5, mientras que el resto está por encima de 4.

La nueva terminal para el aeropuerto del Sur también tuvo su espacio en la cita. En ese punto, Pedro Martín urgió mejoras, y afirmó que se consultó a distintos sectores sobre las necesidades del aeródromo sureño y que se elaboró un documento de trabajo. El político socialista criticó que la segunda terminal se encuentre cerrada y que actualmente ya "responda más a un modelo del siglo pasado". Mientras tanto, sobre Los Rodeos explicó que van a crear un tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto. Y apostilló: "Que espero que podamos iniciar este mismo año".

"El Hierro es, de las ocho Islas Canarias, incluida La Graciosa, la que recibe menos turismo", sostuvo Alpidio Armas. "Para que tengan un dato de referencia, mi amigo Casimiro Curbelo recibe en un día todo el turismo que nosotros acogemos en un mes", puso como ejemplo, y comentó que la "ambición" de la Isla es "mejorar significativamente el turismo que recibe", pero que para eso necesitan mejoras en el aeropuerto.

El presidente gomero se mostró contrario al "crecimiento del crecimiento", y dijo que es partidario de mantener los 15 millones de turistas y mejorar en calidad. "Llevarnos por el crecer y más... ¿hasta dónde podemos llegar?", reflexionó. "Si me hablan de la ampliación del aeropuerto de La Gomera para vuelos internacionales, yo no lo querría", ejemplificó. "Todo no cabe", sintetizó.

En un nuevo turno, Otero insistió en la importancia de la eficiencia, así como en rebatir lo expuesto por Armas. En este caso, mantuvo que el aeródromo herreño tiene margen de crecimiento. "Vamos a desarrollar un nuevo área-terminal aprovechando lo que hay, remodelando lo que existe", señaló sobre Tenerife Sur, antes de precisar que, con esas actuaciones, habrá capacidad para 16 millones de pasajeros.

Después de algunas críticas sobre lo ocurrido con las bonificaciones del 75% a los billetes ("Es bastante evidente que los precios se han disparados", dijo Martín; "Aquí lo que ha fallado es el control", destacó Curbelo), llegó el turno de la tasa turística. "Me negué y me sigo negando", expuso el representante de la Isla Colombina, aunque a continuación apuntó: "Esto no es ni blanco ni negro; vamos a analizar ventajas e inconvenientes". Mientras que el presidente tinerfeño admitió que es un asunto "muy complejo" y que "nunca" ha sido defensor de este impuesto, el mandatario herreño se posicionó a favor, aunque consensuándolo "con todo el sector".