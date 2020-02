Dos informes contradictorios paran la Universidad Tech 'online'

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo regional tiene sobre la mesa dos informes "contradictorios" sobre la instalación de la Universidad Tecnológica Tech en la Zona Especial Canaria (ZEC). Uno favorable y otro en contra. La responsable del departamento, María José Guerra, indicó ayer que tendrá que producirse una deliberación "contrastada" en la que se tenga en cuenta, entre otros aspectos, la viabilidad empresarial del proyecto, los recursos materiales, la acreditación del profesorado -pues una parte del mismo tiene que estar acreditado como doctores- y que se cumpla, en definitiva, toda la normativa universitaria. "El proceso es prolijo", subrayó Guerra, que también recordó que en este momento está en elaboración el borrador de la reforma de ley universitaria.

La Universidad de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria han cargado contra la implantación de este centro de enseñanza superior online, el mayor en español, por no figurar, según advierten, en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Universidades y no ofertar ningún título oficial. Es más, avisan que su instalación no puede ser inminente porque no ofrece, al menos, ocho títulos oficiales acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

Los números con los que se presenta Tech no seducen ni convencen a las dos universidades públicas canarias. La inversión mínima prevista por Tech hasta 2027 es de 40 millones de euros, si bien puede alcanzar los 144 millones y tiene previsto generar en torno a 1.800 puestos de trabajo en los próximos seis años. Esta universidad privada opera ya en 23 países de Latinoamérica y oferta a sus estudiantes el mayor catálogo de títulos propios.

Guerra, a una pregunta formulada por el diputado del grupo nacionalista CC-PNC-AHI Juan Manuel García Ramos, señaló que el trámite para la instalación de este centro universitario online es largo, pues precisa de la redacción de un anteproyecto de ley de reconocimiento. "Hay que pedir múltiples informes. Desde un proceso de participación ciudadana a un informe de impacto por razón de género, otro empresarial, de impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes), etcétera", indicó la consejera de Educación y Universidades.

García Ramos señaló que ignora si es una buena o mala noticia la posible instalación de este centro privado de enseñanza superior, pero consideró que en el Archipiélago hay una inflación de universidades privadas. Para el diputado de Coalición no se entiende que haya seis universidades privadas operando en Canarias, por lo que trasladó al seno de la Cámara regional la preocupación mostrada por las dos universidades públicas de las Islas.