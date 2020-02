García-Ramos ve "pobreza ideológica" en la imagen que dan Oramas y Román

El presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC), Juan Manuel García-Ramos, critica las declaraciones cruzadas de la diputada de CC, Ana Oramas, y el vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez (NC), de estos días y considera que, de esa manera, se ofrece una imagen de "pobreza ideológica lamentable".

Para García-Ramos, con las manifestaciones realizadas por ambos políticos de este lunes en los medios de comunicación, "la unidad nacionalista no solo no será posible, sino que las organizaciones nacionalistas transmiten a su militancia, a sus simpatizantes y a sus votantes una imagen de pobreza ideológica lamentable". Recordó que "los personalismos han sido, por regla general, los enemigos más localizados" de la unificación nacionalista "que nuestro pueblo agradecería". Pero aclaró que "no perdemos la esperanza de que las aguas de la unidad nacionalista vuelvan a su cauce".