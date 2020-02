Para Cecapyme, el REF no funciona y pide que se revisen los mecanismos

La Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) consideró ayer que mecanismos centrales del Régimen Económico y Fiscal (REF), como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), entre otros, no han funcionado en sus 25 años de funcionamiento, al menos para las pymes. Indica que mayoritariamente no han podido acogerse a este incentivo fiscal porque las empresas de menor tamaño -como los comercios-, que conforman el 90% del tejido empresarial de Canarias, no han obtenido beneficios suficientes para hacer dotaciones en la RIC. Esta confederación se reunió ayer con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para reclamar además que esta situación se pueda compensar con la revisión del Arbitrio Insular de Entrada de Mercancías (AIEM). Según la patronal, se ha de acortar el plazo de siete años para revisar el listado de productos que grava este arbitrio de protección a la producción local, pues en esos periodos desaparecen empresas y siguen pagando por importar artículos que no se elaboran en las Islas. Además, reclaman que los concursos públicos sean en lotes más pequeños para poder concurrir, la posibilidad de rebajar el IGIC en actividades concretas para fomentar el consumo, y que se les dé las mismas oportunidades que al comercio electrónico cuyos productos por valor inferior a los 150 euros están exentos del impuesto de aduanas. Rodríguez afirmó al respecto que la fiscalidad no se va a rebajar pero va a haber una reunión técnica para analizar posibles cambios en el AIEM y en el comercio electrónico y revisar las ventajas fiscales del REF.