Franquis exige a Fomento que ataje los "efectos secundarios" del 75%

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, exige ayer al Ministerio de Fomento que actúe contra los "efectos secundarios" que ha generado el descuento del 75% para residentes canarios en los billetes aéreos. El incremento de la bonificación desde julio de 2018 ha provocado que los precios subieran el pasado año una media del 24%.

En una comparecencia parlamentaria para dar cuenta de la cumbre de transportes organizada junto a Baleares, Ceuta y Melilla, Franquis avanzó que el 10 de marzo se reunirá con representantes de Aena y a lo largo del mes con el propio ministro, José Luis Ábalos, para trasladarles las conclusiones del encuentro y solicitar la creación de una "mesa permanente" de trabajo.

El consejero subrayó que Canarias va a defender que se apliquen los mismos criterios que operan en el mercado interinsular, donde la subida de precios solo ha sido del 0,8% con el mismo descuento, dejando claro que "nadie discute" que la herramienta sea positiva.

Subrayó también que la "unidad de acción" con el resto de territorios extrapeninsulares se circunscribe solo a la movilidad y los transportes ya que todos no tienen "las mismas circunstancias" y aseguró que solo las compañías han discutido el resultado de la cumbre porque "no les gusta el caminar de la perrita". En ese sentido desde Canarias se reclama al Estado que vigile también la fusión de Iberia y Air Europea por los riesgos de monopolio hacia las Islas y que se desarrolle la cogestión de los aeropuertos.

Puso como ejemplo de la situación que se vive que el Ejecutivo regional gastó 1.077 euros en tres billetes para personas no residentes que participaron en la citada cumbre, una realidad que podría afectar al turismo en el futuro, ya que el 70% de los visitantes nacionales llegan a las Islas de manera directa, sin paquete turístico.

Con todo, destacó que el Gobierno canario está dispuesto a "escuchar y actuar" y por ello, mañana, intervendrán en comisión parlamentaria representantes de los colectivos Canarios Sin Alas y Canarios por la Movilidad Geográfica para tratar de buscar soluciones ante el encarecimiento de los billetes para los no residentes.

Desde la oposición, Narvay Quintero, del Grupo Nacionalista, destacó que es "extraño" que no hubiera ningún representante del Ministerio de Fomento una vez que se ha constatado que el descuento "no está funcionando". Pese a ser una buena medida "no llega" al consumidor final, dijo al tiempo que mostró su "desconfianza" en el ministro José Luis Ábalos como interlocutor con Canarias teniendo en cuenta que ha puesto "en duda" por qué viajan tanto los canarios.

Vidina Espino (Cs) se mostró convencida de que con la ampliación de la bonificación las grandes beneficiarias son las aerolíneas. Pero lo más sangrante, dijo es que "nadie hace nada" salvo una cumbre para tener una "foto sin ministro".

Manuel Domínguez (PP) advirtió de la contradicción de que el Ejecutivo regional estudie una 'tasa verde' al mismo tiempo que se lamenta por la subida de los precios de los billetes.