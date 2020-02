"Canarias se está convirtiendo en un tapón para los africanos"

El repunte migratorio en Canarias sigue generando reacciones en los distintos sectores de la sociedad y la última ha sido la del presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), Mame Cheíkh, quien denuncia que las Islas se han convertido en un "tapón" para los migrantes procedentes de África. El también portavoz de la plataforma Canarias libre de CIE subraya que estas personas solo buscan un "trabajo y un futuro mejor" y critica que el Estado impida que muchos de los llegados en cayucos o pateras con familias en otras zonas de España o Europa lleguen a su destino.

"Canarias no debería olvidar su historia migratoria, debería recordar que la mayoría de los que llegan no quieren quedarse en las Islas", apunta. Cheíkh y otros representantes de las distintas asociaciones que conforman la plataforma -CEAR Canarias, Cáritas, Médicos del Mundo, entre otras- se congregaron ayer frente a la Delegación del Gobierno, en vísperas a la visita hoy del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigir el cierre de todos los centros de internamiento de extranjeros (CIE) del Archipiélago, en Gran Canaria y Tenerife, y se paraliza la puesta en marcha del de Fuerteventura.

Y el primero de la lista es el grancanario de Barranco Seco, un lugar, según ellos, en el que se vulneran los derechos básicos de las personas, tal y como denuncia en un auto reciente el juez de control del centro, Arcadio Díaz Tejera.

En el mismo se critica que el gasto de 1,5 millones para la reforma del centro no han servido para mejorar las condiciones en el mismo y califica de "preocupante" que los internos "estén desasistidos de todo asesoramiento jurídico durante su estancia". Incluso llega a comparar el inmueble con "cárceles de la dictadura".

Los miembros de la plataforma han visitado el centro en el que actualmente residen 83 adultos y coinciden con el auto al considerar necesaria una mejora de la calidad de las instalaciones de la antigua prisión provincial de Las Palmas. Las organizaciones explican, además, que privar de libertad a estas personas es una medida "superlativa" para su situación y que existen en Europa centros "más adecuados" para gestionar la migración en el Archipiélago. "Estas instalaciones son cárceles en las que hay personas que no han cometido ningún delito", declara Cheíkh.

Desde la plataforma denuncian, entre otras cuestiones, que a los migrantes no se les esté entregando los informes clínicos que se realizan tras una revisión médica a la entrada y a la salida de los CIE, tal y como se indica el reglamento de funcionamiento y régimen interior de este tipo de instalaciones. Los residente en estos centros, además, solo cuentan con asistencia sanitaria de lunes a sábado en horario de mañana y tarde, por lo que las urgencias nocturnas y de los domingos quedan atendidas por personal sin criterio sanitario. Otro de los problemas que indican desde la Plataforma es que los migrantes no están acompañados de intérpretes en todo momento por lo que muchos "no se enteran de lo que ocurre".



La vulnerabilidad de la mujer



La vulnerabilidad de las mujeres migrantes es otra de las cuestiones que más preocupa a estas asociaciones. Carmen García, trabajadora del programa Daniela, de atención a la mujer víctima de trata, prostitución y exclusión social, que promueve la congregación Oblatas del Santísimo Redentor, asegura que muchas migrantes sufren "violencia extrema" durante los trayectos en patera. En muchos casos las afectadas llegan embarazadas, dice, por lo celebra que actualmente no haya mujeres en los centros de Gran Canaria y Tenerife y se hayan buscando alternativas de residencia. Una situación que desde la Plataforma reclaman que se traslade a los casos masculinos.

Los representantes de las agrupaciones sociales agradecen la ayuda que ofrecen los ayuntamientos y cabildos de las Islas al aportar espacios para hacer frente a "la problemática humanitaria que estamos viviendo", pero reclaman mayor celeridad en su actuación. "Los espacios pueden abrirse antes. Ya se sabe que el flujo migratorio va a continuar porque se han cerrado las rutas del Mediterráneo y la gente busca salir de la violencia que hay en sus países. Tenemos que adelantarnos", declara García.

El presidente de la FAAC prefiere no entrar a valorar las supuestas devoluciones de ciudadanos malienses en vuelos desde Canarias a Mauritania y confía en que las entidades presentes en la reunión de hoy con Marlaska defiendan los interés de los migrantes. "Hay muchas alternativas antes que encerrar a la gente, el Estado debe entender que hay que trabajar el tema de la migración desde el origen, abrir vías legales y solidarias", apunta.