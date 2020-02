Ángen Víctor Torres: "Si dentro de tres años estamos como ahora, no habremos tenido éxito"

Con seis meses de gestión todo gobierno suele dejar atrás la herencia recibida y empieza a depender de sus propias decisiones. ¿Cómo se ven en este momento?

Lo difícil es sacar el presupuesto. Pusimos sobre la mesa la agenda social que queríamos desarrollar y tuvimos que modificar los impuestos. Destaco dos propuestas: la Ley del Emergencia del Cambio Climático, que ya tiene casi todos los trámites para llevarla al Consejo de Gobierno y tenerla en vigor en este año con las aportaciones del resto del partidos, porque espero que se apruebe por unanimidad; y la Ley de Renta Ciudadana, para la que va a ser fundamental que se aprueben los presupuestos del Estado.

¿Es el momento de hacer algún ajuste sobre los planes del 'Pacto de las Flores'?

Estamos permanentemente actualizando nuestro programa de gobierno y haciendo correcciones donde sea preciso. Hasta este momento se ha hecho un trabajo positivo y está claro que, si hay que hacer cambios, los haremos, negociando y con acuerdo entre las cuatro fuerzas políticas que forman parte del Gobierno autonómico.

¿Cómo es la convivencia política en el cuatripartito?

Muy buena. Los contactos entre los partidos y sus máximos dirigentes son permanentes y también entre los miembros del Gobierno. Eso que parece difícil, no lo es si las fuerzas políticas comparten una ideología similar. Las cuatro somos fuerzas de izquierda progresistas, con los matices de cada una, pero que tienen en común las políticas activas sociales para Canarias. Eso ayuda a que los problemas se solventen de forma más fácil.

Coincidiendo con la marcha de Carolina Darias hubo una intensa campaña de críticas por parte de la oposición hacia la titular de Sanidad. ¿Se llegó a plantear hacer cambios en ese área?

La Consejería de Sanidad es compleja. Nunca ha estado exenta de polémica, movilizaciones y críticas sociales y de otra índole. Yo he hecho una apuesta por una persona que la está llevando y que procede del mundo social y ha sido una magnífica diputada. Y no lo dice solo el PSOE, sino el resto de las fuerzas políticas. Tenemos la voluntad de disminuir las listas de espera y de mejorar la sanidad. Con dificultades, porque siempre ha sido así, creo que se ha ido respondiendo a esos planteamientos.

Tras un final de 2019 positivo en creación de empleo, las cifras del paro han vuelto a repuntar en enero.

Enero siempre es un mes malo. Hay una gran estacionalidad en la contratación y ahora es preciso abrir el debate de la reforma laboral, de su actualización para que haya fijeza en los puestos de trabajo y menos precariedad. Pero incluso así hay algunos datos favorables porque para los parados de larga duración ha sido el mejor enero desde hace muchísimo tiempo. También ha mejorado el paro juvenil, pero mientras haya una sola persona en desempleo no es para estar contento.

El sector turístico terminó el año con récord de ingresos, contra lo que se pensaba cuando quebró Thomas Cook. ¿Se exageró la repercusión que iba a tener esa crisis?

Activamos bien los mecanismos ante esa quiebra. La pronta respuesta y una unidad de acción funcionó. No sé si el sector alarmó, pero era algo desconocido y ante cualquier cuestión que afecte al turismo hay que ser claros porque supondría una quiebra en la estructura económica de nuestra tierra.

¿Tiene fecha para reunirse con Pedro Sánchez?

Aún no. Sé que será pronto y lo recibiremos, porque va a ir a las comunidades autónomas, lo cual es un acierto. Es bueno que conozca la realidad distinta que tienen las distintas regiones.

Canarias lleva ya muchos años a la cola de España de todos los servicios públicos esenciales, en sanidad, en dependencia, en rendimiento escolar... ¿Considerará que su Gobierno ha fracasado si dentro de tres años y medio seguimos ahí?

Indudablemente no podemos dejar una Canarias como la que hemos cogido. Dependerá de circunstancias diversas: si hay una desaceleración económica, si hay una crisis internacional, si hay conflictos entre los grandes países... Canarias no es un oasis en medio del mundo; nos afecta como a otros lo que ocurra fuera de nuestras fronteras, incluso más. El PSOE recibió el mayor apoyo ciudadano en las últimas elecciones y lo dijimos con claridad: hemos venido para mejorar la educación, la sanidad, los derechos sociales, la lucha contra el cambio climático, la Administración pública..., y a eso yo me voy a entregar. Si dentro de tres años y medio estamos como ahora, o peor, indudablemente no habremos tenido éxito.

¿Cómo son sus relaciones con la oposición?

Siempre tiendo la mano a la oposición. Cuando estaba en la oposición, se la tendía al Gobierno y creo que tengo una magnífica relación con todos los que he compartido una administración. Con el coronavirus todos me han agradecido que les trasladase la información. Yo voy a seguir tendiendo la mano a la oposición, a la que solo le pido que sus críticas las hagan pensando en el beneficio de Canarias, no en el beneficio partidario.