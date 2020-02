Los socialistas y populares canarios quieren más visibilidad en el Senado

Los senadores canarios de los dos grandes grupos parlamentarios, PSOE y PP, buscan más protagonismo y presencia en la Cámara Alta. No tanto de manera individual cada uno de ellos, sino colectivamente para que las propuestas e iniciativas que tengan que ver con los territorios a los que representan puedan tener mayores posibilidades de ser abordadas. Con frecuencia, los parlamentarios se ven engullidos en la dinámica y la maquinaria de sus respectivos grupos y tienen problemas para hacerse un hueco y trasladar los asuntos que desde sus propios territorios les hacen llegar, o sobre los que ellos mismos realizaron compromisos electorales.

De ahí que los ocho senadores canarios del PSOE de las Islas hayan decidido crear un grupo territorial que estará coordinado por la senadora por Fuerteventura Paloma Hernández. "Queremos tener voz propia en todos los debates en los que de una u otra forma se aborden cuestiones que afecten al Archipiélago, con posibilidades de intervenir en plenos o incluso ser escuchados en Junta de Portavoces, más allá de la posición que tenga o exprese nuestro propio grupo parlamentario", asegura Hernández.

Los socialistas canarios del Senado ya llevaron a cabo esta iniciativa en la anterior legislatura, pero el bloqueo político les impidió concretarla. Ahora, con el recién constituido gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y tras la pérdida de la mayoría en la Cámara por parte de los socialistas consideran que tiene aún mayor razón de ser. Tal y como señala la coordinadora del grupo, con ocho senadores, la representación socialista canaria en la Cámara Alta es "la más numerosa de entre los representantes canarios en el Senado, por encima de la del Grupo Popular y superando con mucho la representación nacionalista canaria", explicó Hernández, para quien, de este modo, "en esta legislatura la voz de Canarias en Madrid vuelve a ser y será claramente socialista", consideró.

Esta iniciativa forma parte, en todo caso, de la estrategia de trabajo del propio Grupo Socialista en el Senado, pues paralelamente al canario se han constituido grupos territoriales de todas las demás comunidades autónomas donde los socialistas superan los tres escaños a que obliga el reglamento para poder hacerlo, es decir, prácticamente todas salvo las uniprovinciales.

La constitución de grupo territorial propio supone "disponer de una herramienta de primer orden" para la representación "de los asuntos de Canarias ante el resto del Estado", insiste Hernández.

Senadores populares

También los cuatro senadores canarios del PP tienen intención de crear un grupo territorial para potenciar la voz isleña en el grupo parlamentario, según confirmó ayer el senador por Tenerife Manuel Alarcó, quien recordó que esta ha sido también una práctica habitual entre los populares en las últimas legislaturas. Alarcó señala que la efectividad de estos grupos territoriales "es importante si se hace una buena labor de coordinación y se pone empeño por cada uno de los integrantes". Junto a él, completan el grupo de senadores canarios del PP Sergio Ramos y Borja Pérez, elector por Gran Canaria y La Palma, respectivamente, y Asier Antona, senador autonómico por designación del Parlamento de Canarias.

La creación de los grupos territoriales en el PSOE y el PP coincide justamente con la polémica decisión ayer de estos dos grupos de rechazar que la nueva comisión sobre Despoblación y Reto Demográfico en la Cámara Alta lo fuera también "de Insularidad", como proponían CC y Mes per Mallorca alegando que la problemática de los territorios extrapeninsulares debían ser abordados también en el marco de esta nueva comisión parlamentaria. El senador socialista por Gran Canaria Ramón Morales asegura al respecto que "ambas cuestiones no tienen nada que ver" y que "ningún problema de las islas se va a dejar de abordar en la Cámara por el hecho de que a una comisión no lleve el título de insularidad".