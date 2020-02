De profesión (y vocación) oncólogo

Fernando Otón asegura sentir "miedo" ante el cáncer como cualquier ser humano porque "todos lo tenemos a enfermar". Su amplia experiencia como oncólogo de vocación y profesión le permite insistir en los aspectos fundamentales para la lucha contra la enfermedad como la prevención y los hábitos de vida saludables. Considera que el Día Mundial sirve precisamente para no descansar a la hora de advertir esos factores claves para evitar la enfermedad.

Otón afirma que "en Canarias la media de casos al año es similar a la de la Península o Europa Occidental". Pero sí observa el preocupante aumento de casos de cáncer de pulmón entre las mujeres, sobre todos chicas jóvenes por el efecto del tabaquismo". Los hombres, asegura, "dejaron de fumar hace años, pero ellas hoy lo hacen con 16 y dentro de 30 tendrán su cuota de la enfermedad".

El doctor entiende que "el riesgo de padecer cáncer se mantiene constante. A mis 60 años tengo las mismas opciones que mi padre o mi abuelo de tenerlo, pero las de cumplir 80 son mucho mayores". Valora que la supervivencia "mejora cada año un 1%. Eso supone que existe un 10% más de posibilidades de estar vivo dentro de cinco años que hace diez".



La mitad ya se cura



El jefe de Oncología Radioterápica del HUC no cree en la curación con mayúsculas, pero insiste en que la mitad o más de los cánceres ya se curan. Y recalca: "Es muy improbable que en varias generaciones encontremos la bala mágica que acabe con todos de manera rápida y efectiva". Porque esta "no es una enfermedad, sino muchas", con variables de tumores, cepas y clases de células incluso en un mismo individuo. "Por eso esa cura es improbable, pero se avanza", sentencia.

Otón calcula que uno de cada tres casos podrían prevenirse "cambiando de costumbres y dejando el hábito de fumar". Cree que la gente lo sabe, pero hay que insistir en ello, y para eso sirve el 4 de febrero. Para "recordarlo sin cansarnos de repetirlo", subraya y añade: "Vivimos mejor sin fumar y somos más felices. No hay que ponerse triste ni sombrío, sino todo lo contrario cuando se deja el hábito del tabaco o se cambia de dieta para mejorar".



Celebrar la vida



Considera el médico que hay que celebrar la vida. Por eso insiste: "Hay que atender la prevención primaria y la secundaria. No dejen pasar la prueba de la sangre en heces o la mamografía con eso tan absurdo de y si me dicen que tengo algo. Pues que se lo digan a tiempo".

Quien se encarga de dar la quimio o la radioterapia tiene que informar al paciente, porque tolera mucho mejor el tratamiento si lo conoce, aunque cada uno asume esa información a su ritmo. "El paciente pregunta lo que quiere saber, y nosotros tampoco tenemos que decirle todo", resume.

Fernando Otón manifiesta su preocupación por los efectos secundarios: "Menos es más. De los tratamientos agresivos hemos pasado a ser precisos gracias a la tecnología o la informática. A los técnicos les pedimos no solo que nos digan que cáncer es, sino muchos otros datos y más específicos".

Concluye humilde: "Claro que he pasado momentos duros, pero no soy el protagonista. No tengo derecho a sufrir cuando lo hace el paciente. El protagonismo es suyo y de su familiar. Me quedo con la ternura con la que se tratan".