Primer paso de la ley para la autodeterminación del género

Canarias ha dado un paso histórico en la defensa de los derechos humanos de las personas trans e intersex -aquellos que presentan conjuntamente caracteres sexuales masculinos y femeninos- de las Islas. Representantes de todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias y de las catorce entidades LGTBI de las Islas registraron ayer la proposición de ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Un texto que recoge en su articulado la protección plena de los derechos de las personas trans e intersex en todos los ámbitos de la vida pública, y la inclusión del principio de autodeterminación de género.

Una iniciativa que permite que los implicados puedan identificar su género sin la necesidad de contar con un informe médico que lo avale. Esto garantiza que en los tránsitos que realizan las personas trans estas estén acompañadas en todo momento por personal sanitario, pero sean ellas quienes los decidan y establezcan los tiempos más adecuados.

La nueva propuesta legislativa no solo modifica, sino que además sustituye a la Ley 8/2014 de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales -normativa vigente en Canarias hasta que se apruebe el nuevo texto-. Una ley que, desde el punto de vista de los colectivos, "está totalmente desfasada", entre otras cosas porque no incluye el principio de despatologización, que la nueva proposición sí integra.

La inclusión de este principio acaba con la consideración de "enfermos" de las personas trans e intersex, una situación que supone "una violación de la dignidad difícil de superar", en palabras de Marcos Ventura, portavoz de la Coordinadora por una Ley Trans e Intersex para Canarias. También se asegura el respeto a las personas no binarias, aquellas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, y que no quieren hacer tránsitos completos. Este grupo elige quedarse en la androginia, y con esta nueva norma se les reconoce.

"Vamos a ser pioneros entre todos los territorios del Estado", asegura Ventura. El nuevo texto incluye la prohibición de las cirugías de modificación genital de los bebés intersexuales en las Islas, es decir, impide a los médicos tomar una determinación quirúrgica cuando consideran que el sexo del recién nacido es ambiguo. Una medida que hasta ahora no se había incluido en ninguna normativa autonómica de España. "Esto nos permite ser ejemplo para el resto de comunidades", declara Ventura.



Descentralización



Además, la nueva propuesta legislativa asegura la existencia de un sistema sanitario descentralizado que permita a las personas que viven en las islas no capitalinas realizar el tránsito en sus lugares de residencia. De forma que sólo tendrán que trasladarse a las islas capitalinas cuando se tengan que someter a intervenciones más complejas.

Otra de las aportaciones más relevantes del texto es la "transversalidad" que presenta la normativa, que incluye todos los ámbitos de la vida pública -educativo, laboral, social, sanitario, deportivo, entre otros-. "Tocando todas las políticas garantizaremos la no discriminación en todas las áreas", explica Ventura. La fuerte regulación en el nivel sanitario, la prohibición de las terapias de conversión o la garantía de que en los medios de comunicación no se pueda transmitir una versión estereotipada o prejuicios de la identidad trans, son otros de los logros que los colectivos subrayan.

Ventura asegura que la proposición de ley canaria está totalmente alineada con los "objetivos e ideales del movimiento LGTBI estatal". Algunas cuestiones como la modificación de la ley del registro civil quedan fuera de las competencias autonómicas, por lo que los colectivos también han integrado en esta proposición medidas sobre el tratamiento de la identidad e expresión de género en las Administraciones públicas canarias. De manera que estas deberán tratar a las personas trans "por su género y nombre sentido", incluso aunque no hayan realizado los cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El texto apunta que se respete el DNI y se utilicen las iniciales del nombre que aparece en el documento y los apellidos completos, de forma que con esos datos se pueda identificar a la persona "sin necesidad de exponer públicamente un nombre que pueda generar confusión sobre su género", apunta Ventura.

A falta de su tramitación y aprobación definitiva en el Parlamento canario, los colectivos ya hablan de que se trata de "un hito" ya que existe unidad de fuerzas políticas. Lo que implica que no habrá discusión y saldrá para adelante "antes de que acabe el periodo de sesiones en verano", según intuyen los colectivos. El texto ya se intentó aprobar en forma de proyecto de ley durante la pasada legislatura con Coalición Canaria al frente, pero finalmente no dio tiempo de tramitarlo.