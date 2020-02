PP y PSOE rechazan incluir la insularidad como reto demográfico

Una semana después de la cumbre celebrada en Las Palmas de Gran Canaria sobre los problemas de conexión que aquejan a los dos archipiélagos de España, el Senado rechazó ayer con los votos del PSOE y del PP la propuesta del senador de CC, Fernando Clavijo, y del parlamentario de Mes per Mallorca, Vicens Vidal, de crear una comisión en la que se aborde de manera específica los problemas derivados de la insularidad. La decisión provocó un airado enfrentamiento entre el expresidente de Canarias y el portavoz socialista en el debate, el vasco Antonio Rodríguez.

La polémica se desencadenó en el pleno de la Cámara Alta en la que se aprobaba la reforma del Reglamento para cambiar la denominación de las comisiones parlamentarias y adecuarlas a la nueva estructura del Gobierno central y la denominación y reparto de competencias de los ministerios. Clavijo y Vidal defendían que la insularidad permanece en el tiempo, afecta a todos los residentes, encarece la vida y la prestación de los servicios públicos y es una merma en la igualdad, y pretendían que esa problemática se incluyera en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico. En el pleno por la mañana se aprobó únicamente la creación de nueva comisión y se pospuso la decisión final sobre la posibilidad de incluir en su nombre el concepto de la insularidad durante la reunión de la propia Comisión de Reglamento. En ella, sin embargo, PSOE y PP sumaron sus votos para rechazar la propuesta, aunque paralelamente pactaron crear más adelante una ponencia específica.

Clavijo aseguró en la defensa de su propuesta que la insularidad "es una realidad permanente que condiciona la vida de los habitantes de ambos territorios y condiciona también todas las políticas pues deben adaptarse a las singularidades de esos territorios y no valen las mismas recetas que se aplican en el continente". La insularidad, apuntó, "merma oportunidades y debe ser compensada y estudiada".

"No se puede hablar de servicios públicos, de despoblación, de movilidad sin atender el hecho insular porque no se estaría garantizando la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos del Estado", insistió en expresidente asegurando que "el bloqueo a esta comisión específica solo demuestra una falta de sensibilidad por parte del PSOE para los territorios insulares mientras que sí la tienen para la defensa de la España vacía".

"De la misma forma que el reto demográfico y la despoblación necesitan ser debatidos para encontrar soluciones; también es necesario trabajar en la insularidad y en los problemas con los que convivimos quienes vivimos en los dos archipiélagos", subrayó.

El socialista Antonio Rodríguez arremetió duramente contra Clavijo durante su intervención en el pleno en la que anunció el rechazó de su grupo a la propuesta. "Los problemas de la insularidad ya se han abordado en esta Cámara antes de la llegada de usted llegara", afirmó el senador vasco. "El Senado no es un concurso de ocurrencias para saltarnos las normas con el único fin de crear un conflicto partidista y para ver quien saca más titulares de prensa. No se puede venir a hablar de insularidad cuando, con 20 años de gobierno de CC, Canarias sigue sufriendo esos problemas de insularidad", le espetó Rodríguez a Clavijo tras recordarle que él había sido presidente de ese gobierno.

Argumentó que "los problemas de insularidad ya están presentes en las diferentes comisiones" y aseguró que cada una de las cuestiones que preocupen en las Islas se abordarán en las propuestas o debates que se desarrollen en cada una de ellas, como sería el caso de la conectividad en la de Transportes, el de los problemas del sector agrario en el de Agricultura, o el del turismo en la comisión homónima. "El PSOE no quiere una comisión como un juguete personal, sino que se discutan de verdad a través de una ponencia propia que trabaje y estudie ese problemas", resaltó Rodríguez.

Clavijo quiso intervenir en el pleno después del socialista para responder a la "alusiones personales" de que había sido objeto, pero la presidenta del Senado, Pilar Llop, no le otorgó la palabra. Posteriormente, el senador de CC comentó que la ponencia que se pretende aprobar "tiene fecha de caducidad" y no tendrá sin embargo "la entidad necesaria para abordar un asunto que no se despacha en varios meses", señaló ante las críticas socialistas.

Vicens Vidal, por su lado, sostuvo que "la insularidad es un hecho físico e inmutable, que requiere de políticas específicas y, de ningún modo, un privilegio". Felicitó a sus compañeros de Teruel Existe por haber conseguido que se hable de la España vaciada y animó a que les secunden en su idea de hacer visibles también los problemas que padecen por la insularidad. El resto de grupos, salvo el socialista, coincidieron en mayor o menor grado en constituir una comisión que trate sobre este asunto, pero finalmente PP y PSOE rechazaron la propuesta y aprobaron la futura creación de una ponencia en la que establecer medidas específicas.