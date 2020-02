Mercedes y Belén lo demuestran cada día: la enfermedad se puede vencer

Las historias de Mercedes y Belén tienen muchos paralelismos. Ambas nacen en Santa Cruz -aunque la segunda reside ahora en La Cuesta- y pertenecen a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate) en cuyas actividades colaboran habitualmente. Pero, sobre todo, y eso las une muchísimo, han superado la enfermedad que afectó a ambas en el pecho derecho. En el Día Mundial contra el Cáncer quieren ofrecer su testimonio y se juntan para charlar en la sede santacrucera de Ámate en la avenida Príncipes de España de Ofra.

María Belén Reyes González tiene 51 años y hace justo tres, a finales de enero de 2018, se le detectó uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis en esta enfermedad por su elevado índice de mortalidad -los otros tres son colorrectal, pulmón y próstata-. "No tuve ni dolor ni bulto", explica Belén para añadir: "Sentí el pecho hinchado como un globo y una gran tirantez. Mi ginecólogo me mandó a hacer una mamografía. A los dos días me llamaron del hospital para una biopsia y se confirmó el diagnóstico".

Asegura Belén, la morena de la pareja, que lo primero que pensó fue por qué yo "que ni fumo ni bebo". Porque, valora, "relacionamos cáncer con muerte, pero se puede ganar esta batalla. Aquí estamos para demostrarlo".

Mercedes de la Rosa, de 56 años -la rubia-, lo corrobora aunque su proceso fue distinto y comenzó en 2008: "Ya estaba de baja laboral por otros motivos y aproveché para hacer una revisión anual". El médico que la atendió le lanzó: "Si no crece ni cambia de color, no te preocupes por el bultito".

Fue su ginecólogo el que dictaminó en la siguiente revisión que aquello no era normal. Y como Belén: mamografía, biopsia y diagnóstico. Ella no ha vuelto a trabajar, mientras Belén estuvo dos años de baja y luego fue readmitida "con limitaciones". Ahora espera por segunda vez la ansiada reconstrucción.

Ambas han recibido radio y quimioterapia en sus tratamientos con los efectos secundarios que conllevan como cansancio, el mal color de la piel o problemas en las uñas. Belén bajó doce kilos y se quedó en 44. Las dos tienen dos hijos. Belén dos varones y Mercedes, chico y chica que ya le han dado una nieta. El apoyo del entorno es otra diferencia. Belén lo ha sentido pero Mercedes no porque "mis hijos eran pequeños y no lo vivieron con intensidad". Recuerda lo mal que lo pasaba cuando iba sola a las sesiones. Coinciden en que "es un proceso duro pero se supera", aunque Mercedes apunta divertida: "Siempre quedan secuelas. El cuerpo no es el mismo pero yo antes muerta que sencilla".

Lo dice con gracia como cuando asegura que se pintaba las cejas o se ponía pestañas postizas. Lo remata cuando dice: "Yo peluca sólo me puse para el bautizo de mi nieta y nunca más". Otra coincidencia: el uso de turbantes o pañuelos con el rosa como color dominante. Ninguna tuvo un problema excesivo con la caída del pelo.



El riesgo de la recaída



Siempre existe el riesgo de la recaída, pero las revisiones se espacian cada vez más. Así, Belén las tiene cada seis meses y para Mercedes es de periodicidad anual. La primera asegura: "Yo voy partido a partido, o sea, revisión a revisión". La segunda es contundente: "Yo lo tengo muy claro. Todo está marcado y tenemos que morir sea de cáncer o de otra cosa".

En este sentido son mujeres fuertes psicológicamente. Y ahí entra en liza Ámate. Se sienten orgullosas de pertenecer al colectivo y participan en todas las actividades programadas. Lo resume Belén y Mercedes asiente: "Es como mi familia y mi segunda casa". Incluso acude a visitas hospitalarias para ofrecer su testimonio a otras enfermas "algo que me encanta". Recuerda: "No se olviden de nuestro desfile de mida el próximo 4 de abril".

Belén llega a través de una amiga Chenti, que conocía antes de caer enferma, y ya pertenecía al colectivo. Mercedes, por su parte, acudió "por interés. Necesitaba informes, apoyo psicológico, de la fisio o de la trabajadora social. Pero ahora Ámate es vida y mi vida". Pueden decir muy alto que hoy como refleja el nombre de la asociación "se aman a sí mismas".