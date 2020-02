La vida continúa "igual" para los canarios en el Reino Unido

La cuenta atrás terminó y la vida sigue igual. No hay expatriados en el Reino Unido sin derechos a sanidad o prestaciones sociales. Tampoco hay colas en las carreteras para huir del país, ni miedo por las calles. El brexit dio ayer un primer paso simbólico, pero la realidad continúa como hasta ahora. O así lo perciben los canarios residentes en Reino Unido, un total de 5.842: 3.170 de Santa Cruz de Tenerife y 2.672 de Las Palmas.

Ayer empezó un periodo transitorio en el que la Unión Europea y el Reino Unido mantendrán sus relaciones cómo hasta ahora. Los ciudadanos, consumidores, empresas o estudiantes que vivan allí mantendrán sus derechos. Una situación que, cómo mínimo, continuará hasta el 1 de enero de 2021. La salida oficial de los ingleses se ha pospuesto en tantas ocasiones que los isleños ya viven la situación con "tranquilidad y normalidad" a pesar de haberse visto obligados a pasar por un procedimiento del Ministerio del Interior británico llamado EU Settlement Scheme para continuar con su rutina allí. Con este sistema se otorgan dos estatus distintos. El primero es el settled status o permiso de residencia indefinido, para quienes llevan más de cinco años viviendo en el Reino Unido, y el pre-settled status o permiso de residencia temporal, para quienes no hayan acumulado todavía cinco años.

Este paso "es muy sencillo y permite mantener los derechos de residencia y Seguridad Social", explican los canarios que viven allí. Las dudas en torno a lo que sucederá tras el periodo de transición continúan en el aire, pero no perturban a los isleños que viajaron a Reino Unido en busca de oportunidades y proyección laboral, y que tras encontrar ambas no piensan renunciar a ellas tan fácilmente.

Sahil Harpalani es natural de la isla de Tenerife, estudió durante tres años en Londres y tras pasar un periodo en Madrid, volvió hace un año y medio a la ciudad inglesa para trabajar como responsable de marketing en una empresa deportiva. Este canario asegura que la alarma que "venden los medios de comunicación no existe", y que las condiciones para los canarios que residen allí se mantendrán "sin cambios". Harpalani cuenta con muchos amigos canarios e ingleses que, cansados de vivir el laberinto del brexit, ya no tienen el "miedo y las dudas del principio". Además, subraya que los más jóvenes mantienen la esperanza en la idea de que la ruptura "al final no se acabará produciendo". El tinerfeño asegura que los británicos seguirán dependiendo de la UE en cuestiones relevantes, como "ha sucedido a la hora de pedir ayuda para evitar el coronavirus", apunta.

La vida de Eduardo Guzmán no ha cambiado ni un ápice con la puesta en marcha del brexit. "No tengo hijos, ni pido ayudas. Soy todo un chollo para los británicos", asegura entre risas este grancanario que lleva ya tres años viviendo en Londres. Guzmán declara que ni el miedo ni la incertidumbre se han apoderado de los isleños que conviven con él en la City. Y va más allá al asegurar que "está muy a gusto viviendo en Reino Unido". Por ello, este diseñador gráfico indica que el divorcio con la UE no ha provocado que se replanté su futuro. A pesar de su bienestar, reconoce que ahora el gobierno inglés está poniendo más trabas y teniendo "más ojo" con los canarios que en estos últimos meses piden la numeración de la seguridad social. Aún así insiste en que "si cuentas con los papeles en regla no habrá ningún problema". Guzmán no percibe la existencia de un discurso antiinmigración a su alrededor, una realidad que atribuye a que el racismo que existe "se dirige principalmente a ciudadanos de países del este, como Polonia".

Apenas lleva algo más de un año viviendo en Londres, pero la canaria Nieves Sánchez ya ha percibido el hastío que provoca entre los ciudadanos el brexit. "La gente está cansada, ha pasado mucho tiempo y ya nadie confía en que la situación avance", explica la arquitecta. La falta de trabajo y oportunidades en las Islas empujó a Sánchez en 2018 a comenzar una nueva vida en la City y nada ha modificado sus ganas de seguir allí. "El papeleo para poder quedarnos ha sido muy fácil", explica la grancanaria, que sí ha notado en los comercios de la ciudad "tristeza por la salida de la UE". Según ella, las empresas de Londres "son las verdaderas perjudicadas" ya que muchos extranjeros ahora se "piensan dos veces" venir a hacer turismo o realizar negocios. Sánchez asegura haber cumplido con todos los requisitos para quedarse allí.

El tinerfeño Marco Temes es especialista en intervenciones conductuales y de aprendizaje en un centro de secundaria de Londres. Destaca los esfuerzos de las instituciones y las autoridades para aplicar "los mecanismos necesarios para que podamos respirar tranquilos", mediante las figuras del settled status y el pre-settled status. "Estoy bastante tranquilo respecto a mis derechos, me preocupan más las repercusiones indirectas de las políticas separatistas, pero es difícil de predecir el impacto real", explica Temes. En su círculo, formado principalmente por europeos, "nadie se plantea marcharse en un futuro inmediato", aunque "todo dependerá de cómo de mal acaben las cosas por aquí".