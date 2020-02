El delegado baja a la pugna partidista

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, contestó ayer a las críticas de CC pidiendo la dimisión del líder de la formación nacionalista, José Miguel Barragán, que, a su vez, había solicitado el cese de León. El toma y daca, una vez más, es la lucha contra la inmigración irregular.

El delegado del Gobierno, Juan Salvador León, baja a la pugna política partidista. En respuesta a las críticas de Coalición Canaria, que ha exigido su dimisión, León arremete contra el secretario general de CC y portavoz en el Parlamento, José Miguel Barragán: "lo que procede es su dimisión en vez de mi cese", contesta el delegado al líder de la formación nacionalista, ahora en la oposición en el Parlamento de Canarias.

En este "y tú más" Juan Salvador León se aleja de su puesto institucional para defenderse de los ataques de las formaciones políticas, acusando a los nacionalistas de faltar a la verdad sin pudor. "Donde el señor Barragán ve titulares y rédito entre sus filas, los que bregamos con infinidad de contratiempos para garantizar la atención a las personas migrantes vemos a seres humanos desesperados", contesta León, que califica de "sumamente grave" que se le acuse de haber vulnerado derechos fundamentales y de no garantizar la seguridad de los migrantes irregulares retornados. Por ello critica al actual portavoz de CC en la Cámara autonómica porque "un parlamentario al que se le podría suponer conocedor de la problemática de la inmigración irregular por su anterior experiencia como gobernante y que ha estado en ambos lados, no debería hacer uso de un asunto tan sensible y, en esos términos, para buscar hueco en los medios de comunicación".

"No lo recibo como un ataque a mi persona sino como una imprudencia y una ofensa a los que, cada día, en el cumplimiento de sus obligaciones públicas, trabajan con el objeto de proporcionar la mejor atención y buscar soluciones garantistas a quienes llegan a nuestras costas en situación irregular. Por lo que, esa ausencia de responsabilidad evidenciada por quien olvidó al ciudadano para salir en el telediario, da para reflexionar sobre si lo que procede es su dimisión en vez de mi cese", concluye el delegado.

Como hizo ayer el portavoz del Ejecutivo regional, el también socialista Julio Pérez, Juan Salvador León defiende la legalidad de las repatriaciones ya que Mauritania ocupa un lugar destacado con el que el Gobierno español mantiene una relación y cooperación "fluida y constante en muchos ámbitos". De esta forma, la cooperación en materia de retornos se rige por el Acuerdo de Readmisión entre España y Mauritania que data del año 2003 y que, según la Delegación, "responde a la preocupación compartida entre ambos países de prevenir de manera eficaz la migración ilegal".

León defiende que este acuerdo permite la repatriación de nacionales de terceros países y lamenta que sus declaraciones en torno a esta cuestión "fueran malinterpretadas". En este sentido "los retornos se realizan con pleno respeto de las garantías legales y entre las garantías que ofrece España se incluye la posibilidad de solicitar asilo para aquellos que precisan protección internacional", añade.

Por todo ello el delegado lamenta que representantes públicos que han tenido responsabilidad de gobierno como José Miguel Barragán "no hayan aprendido nada en materia de cooperación y lealtad institucional y, además, no tenga pudor en faltar a la verdad en pro de intereses partidistas".

El representante del Gobierno español en las Islas demanda a CC que no haga de la inmigración política de confrontación, además de ser desaconsejable "crear falsas informaciones aprovechando el repunte de la migración irregular hacia las Islas que, ya de por sí, es noticia en sí misma" por lo que supone de trasiego de embarcaciones ilegales hacia las costas canarias.