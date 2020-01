El envío de malíes a Mauritania divide a los partidos del Gobierno

La devolución de inmigrantes malíes a Mauritania ha dividido a los partidos del Gobierno regional. Mientras el PSOE canario optó ayer por guardar silencio tras denunciar las oenegés los envíos de estas personas en vuelos desde las Islas, Nueva Canarias (NC) y Podemos se mostraron críticos con la actuación del Ejecutivo central. Tanto en las filas nacionalistas como en las del partido morado coinciden en que el caso de los malíes es particularmente sensible por la situación que atraviesa el país, sumido en la guerra y la depresión. Y esto al margen de que estas personas salgan en última instancia desde Mauritania, país que comparte frontera con Mali y parada previa para intentar llegar a Europa. De hecho, en Ferraz no ha gustado que el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Juan Salvador León, dijera abiertamente que no se informan sobre las nacionalidades de los inmigrantes cuando entre los que se han devuelto en las dos últimas semanas hay hasta 72 malíes.

Desde la cúpula nacional del PSOE defendieron la absoluta legalidad de la devolución de estas personas a la vecina república islámica, si bien calificaron de "desafortunadas" las palabras de Salvador León. El lunes día 20 despegó de Gran Canaria un primer avión con 46 africanos a bordo, entre ellos 34 malíes. Al siguiente lunes, día 27, una segunda aeronave salió de Tenerife con otras 42 personas, 38 de ellas súbditas de Mali, según información del Defensor del Pueblo. Este país, con fronteras al sur y al este de Mauritania, es la principal víctima de la guerra invisible del Sahel, que lo ha hundido en una espiral de conflictos, asesinatos y combates entre grupos étnicos, yihadistas y soldados gubernamentales. Aunque España y Mauritania comparten un acuerdo de devolución de inmigrantes irregulares ya de por sí cuestionado, básicamente por la propia inestabilidad de Mauritania, ha sido la presencia de decenas de malíes entre los expulsados de España (vía Canarias) la que ha levantado ampollas en NC y Podemos. Un descontento alimentado por las explicaciones del delegado del Gobierno, que entre otras cosas dijo que quienes tenían derecho a solicitar asilo pudieron hacerlo "perfectamente", de modo que "si fueron repatriados, será que no hicieron el trámite". "Nosotros no nos informamos sobre las nacionalidades, no nos preocupa a quiénes devolvemos, sino el hecho de que tengamos que hacerlo", agregó Salvador León.

El portavoz de NC en el Parlamento autonómico, Luis Campos, ya se mostró tajante este miércoles al recordar el peligro que corren muchos de los malíes a los que se obliga a retornar al país, "inmerso desde hace años en un conflicto armado y uno de los más pobres del mundo". "Así no", subrayó el representante de NC, a quien se sumó Podemos por medio de su diputado Manuel Marrero. "Mali es un país en guerra, empobrecido, es decir, son víctimas dobles, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay que tener mucha sensibilidad con este problema y cuidado con las manifestaciones públicas que se hacen al respecto", ahondó el parlamentario de la fuerza política morada. "Y sobre todo hay que plantearlo desde una perspectiva humanitaria y de preservación de los derechos humanos", agregó.

Marrero coincidió también con Campos en la necesidad de acabar con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tal como están concebidos en la actualidad. "Deberían ser centros de acogida y no de internamiento", apuntó el diputado de Podemos, que hizo hincapié en la necesidad de que Europa adopte una postura y una política comunes que primen ante todo los derechos humanos.

Más contundentes si cabe se mostraron desde la oposición, hasta el punto de que Coalición Canaria (CC) afirmó que el Ejecutivo regional será "cómplice" en la vulneración de los derechos de estos inmigrantes si no exige la destitución del representante del Gobierno central en el Archipiélago. Los nacionalistas consideran que la ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias, "no puede permitir que el delegado del Gobierno en Canarias se mantenga un minuto más en su puesto" tras "justificar" las expulsiones en caliente de estas personas. El secretario general de CC, José Miguel Barragán, manifestó especial preocupación por la afirmación de Salvador León de que no se informan de las nacionalidades de los inmigrantes. "Lo más grave", puntualizó por su parte el senador Fernando Clavijo, "es que no exista la certeza de que se ofreciera asilo político a los malienses repatriados a Mauritania, pues de facto supone una vulneración de derechos que, además, puede poner en peligro la vida de esos repatriados al devolverlos a un país en guerra". Clavijo ya ha solicitado información sobre el número de vuelos que partieron desde Canarias (el Gobierno habla de un solo vuelo y el Defensor del Pueblo, de dos) y sobre si en Interior efectivamente ignoran las nacionalidades de los repatriados.