La Delegación del Gobierno confirma el traslado de 60 migrantes a Mauritania

Una mayor agilidad en las devoluciones de migrantes. Esta fue la petición que el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, solicitó a principios de año al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para hacer frente al incremento de llegada de personas en patera que se vivió en el Archipiélago en 2019. Un deseo que parece haberse concedido. El delegado del Gobierno de España en las Islas, Juan Salvador León, confirmó ayer que el fin de semana partió de Canarias un avión con destino a Mauritania con el que fueron repatriados 60 africanos. De ellos, 56 procedían de Malí, un país que se encuentra en pleno conflicto bélico y que atraviesa una crisis humanitaria, que fueron devueltos junto con tres senegaleses y un mauritano.

A pesar de que la Delegación del Gobierno sólo confirma este vuelo, el Defensor del Pueblo documentó otro avión que partió el lunes 20 de enero desde Gran Canaria hasta Mauritania con 46 africanos a bordo, según denunció el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), de los que 34 eran malienses. Es decir, que en apenas una semana, el Gobierno de España habría devuelto a 106 personas en ambos vuelos, de los que no se ha facilitado ninguna información, por lo que se desconoce si se trató de aviones regulares o si fueron fletados por el Ministerio del Interior ex profeso, así como si sus ocupantes procedían de alguno de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de las Islas.

"Nosotros no nos informamos sobre las nacionalidades, no nos preocupa a quiénes devolvemos, sino el hecho de que tengamos que hacerlo. Son personas que llegan buscando una vida mejor, pero que lo hacen de manera que no está regularizada. Por lo tanto, son susceptibles de devolución y ésta se hace legalmente", explicó ayer el delegado del Gobierno de España, Juan Salvador León, en la presentación del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Vázquez como nuevo director del Centro de Coordinación Regional de Canarias, encargado de dirigir a los organismos que luchan contra los flujos de inmigración ilegal que parten de África Occidental.

Salvador explicó que España tiene firmado un convenio de devolución con Mauritania no sólo para aquellas personas que tengan esta nacionalidad sino para todas aquellas que hayan llegado a las Islas procedentes de este país. Respecto a la particular situación de los malienses, el delegado señaló que "ellos huyen de la guerra y otros del hambre" y recordó que "los que son susceptibles de solicitar asilo pueden hacerlo perfectamente, así que si fueron repatriados será que no iniciaron el trámite".

Cambio de rutas

El nuevo director del Centro de Coordinación Regional de Canarias confirmó lo que ya era una evidencia ante el repunte de la llegada de pateras, que las mafias de la migración han variado las rutas. "Las vías de entrada a Europa son Italia, Grecia, la Península y Canarias, y cuando alguna de ellas se cierra o ya no se puede utilizar, las bolsas de migración se mueven hacia otras y, actualmente, se están desviando hacia las Islas".

Respecto al papel de Marruecos a la hora de evitar la salida de las pateras, Vázquez aseguró "este país tiene que vigilar su costa y, aunque parece fácil, estamos hablando de muchísimos kilómetros". El teniente coronel, que tomó posesión del cargo en mayo, recordó además que la Guardia Civil tiene recursos operativos desplegados en África, tanto en el Reino alauí como en Mauritania y Senegal, con embarcaciones y aeronaves que patrullan para evitar la salida de embarcaciones.