Asier Antona (PP) dice que Oramas y Quevedo "pintan muy poco" en la política nacional

Asier Antona, senador del Partido Popular (PP) por designación del Parlamento regional, pasó por los micrófonos del programa ¡Despierta, Canarias!, de la emisora Radio Marca, repasando asuntos de la actualidad isleña y nacional.

El palmero aseguró que la coalición de PSOE y Podemos "va a ser mala para los españoles" y afirmó que "Ciudadanos se ha dado cuenta de que si hubiera estado dentro de España Suma, los resultados electorales hubieran sido distintos".

Del hipotético peso del nacionalismo canario en la actual legislatura fue rotundo: "Pintan muy poco Pedro Quevedo y Ana Oramas", subrayando que ahora tienen la voz cantante Bildu y los catalanes.

A propósito de Vox, el senador del PP reconoció que "está en la derecha radical", si bien destacó que "nos unen grandes objetivos y nos separan otras muchísimas cosas".

En relación con la polémica que ha suscitado la visita a España de Guaidó, a Asier Antona le preocupa "que se mantengan reuniones privadas con ciertos dirigentes", en alusión al ministro Ábalos y su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, y que no se reciba al presidente encargado del país americano.

En cuanto a su situación dentro del PP, el palmero explica que "la política es una noria, a veces se está arriba y otras abajo, pero lo importante es no bajarse de ella". Y fue explícito cuando manifestó. "He recibido muchos leñazos y aquí sigo, porque hace falta tragar mucho en política".

Echando la vista atrás rememora aquellas fechas del 13 y 14 de junio pasados, cuando "fui presidente del Gobierno de Canarias, según los medios de comunicación, pero nunca me lo creí" y en relación con aquellos azarosos días, en los que se barajaban pactos y alianzas para conformar el Ejecutivo regional, entendió que "en el mismo momento en el que se echó a un lado a Clavijo, ya la cuerda estaba cerca de romperse y se estaban reuniendo los integrantes del pacto de izquierda", una alianza que no le gusta, porque no está de acuerdo "con que se aumenten los impuestos o que Cabildos y ayuntamientos pierdan poder".