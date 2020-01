El precedente de la miel de palma

La controversia acerca del uso del término vino para las bebidas fermentadas de plátano y otras frutas no es la primera acerca de la denominación de un producto agroalimentario de las Islas. Alrededor de la miel de palma ha surgido una polémica que, en este caso, no procede de un desacuerdo entre las administraciones canaria y central, sino de la normativa europea. Una directiva comunitaria solo permite el uso de la palabra miel para los productos elaborados por las abejas, de manera que la miel de palma -uno de los buques insignia de la gastronomía de La Gomera- tendría que empezar a ser llamada de otra forma.

Desde Canarias se ha insistido en que no hay forma de confundir este producto -obtenido mediante la cocción de la salvia de la palmera hasta ponerla a punto de caramelo- con la miel de abejas y se ha pedido la ayuda del Gobierno español para trasladar la postura de la Comunidad Autónoma a las autoridades de la Unión Europea. En el caso de finalmente no se introduzca una excepción, se han barajado alternativas, como llamarla sirope, que no terminan de satisfacer a las instituciones gomeras.