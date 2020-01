Malestar en CC con Mario Cabrera por avivar la división nacionalista

Los nubarrones que se barruntaban en el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria de hoy, por la sanción que Ana Oramas debe recibir por su desobediencia al partido, se han convertido en una tormenta. La demanda pública de Mario Cabrera, dirigente de CC en Fuerteventura, de resucitar Asamblea Majorera (AM) para que concurra a las elecciones de 2023 con sus siglas y reclamar autonomía en el seno de Coalición para negociar con Nueva Canarias han generado un profundo malestar en la formación nacionalista.

El líder de la formación majorera ha soliviantado a sus compañeros al abrir un debate público horas antes del máximo órgano entre congresos que, según estiman, mella la imagen de unidad de Coalición Canaria. Y aunque su tesis sobre la posibilidad de recuperar las siglas de los partidos que gestaron CC en 1993 o, en concreto, las de su organización en Fuerteventura, pueda ser debatida en el próximo congreso refundacional de la formación que se celebrará en mayo, los modos que está empleando Cabrera no han sentado bien entre los dirigentes de todas las Islas.



Los trapos se lavan en casa



Los trapos se lavan en casa, comentan. Por tanto, en el Consejo Político Nacional de hoy, el debate sobre si la multa de 1.000 euros a la diputada nacional de CC, Ana Oramas, es suficiente o debe ser mayor ha quedado en un segundo plano por los requerimientos de Cabrera sobre la necesidad de que AM tenga autonomía dentro de CC para concurrir a las elecciones y negociar la unificación con Nueva Canarias unilateralmente. Incluso ha amagado con escindirse si no consigue estos objetivos.

El dirigente de Fuerteventura pone como justificación para pedir más fuerza en CC que se ha perdido la centralidad del partido y se está escorando "en un espacio que favorece más a una parte de Coalición que a otra", pues gira más hacia "la derecha" lo que beneficia "más a Tenerife que al resto de las islas". A su juicio, con ello se está perdiendo ese centro que ha dado "magníficos resultados en los últimos 40 años".

Esgrime que el voto de Oramas en el Congreso ejemplifica esa postura más conservadora, pues prefirió rechazar la investidura de Sánchez por su pacto con Podemos a obedecer las órdenes del partido y abstenerse. Cabrera censura que esta falta tipificada como "muy grave" en los estatutos del partido se vaya a saldar con una mera multa por la presión que ha ejercido Tenerife. "Lo de Ana Oramas viene al pelo, porque entre una isla que toma la decisión, y otras que están un poco secuestradas, el resto nos vemos sin capacidad de que el debate interno prospere", afirma.

Para Cabrera, la capacidad de decisión dentro de CC no debe basarse en el número de población, porque esa no es la realidad de Canarias, sino que ha de primar el territorio y, en su opinión, "el territorio es la isla", expuso ayer en la cadena Cope.



Abrir un debate



El dirigente de Fuerteventura sostiene que solo trata de abrir un debate en los cinco meses que quedan para la celebración del congreso y poner sobre la mesa la necesidad de más autonomía para AM y mayor presencia y peso para la Isla, porque, insiste, se ha perdido la centralidad y frente a tesis más de derechas, que visualiza en Tenerife, su visión de CC es más asamblearia, de centro progresista nacionalista.



"Vieja y piramidal"



Y remata asegurando que se ha reflexionar seriamente sobre los cambios que se han de hacer en la estructura de CC, que "es vieja y piramidal", lo que va bien para un partido estatalista, pero no para una formación nacionalista que tiene que poner en valor el territorio, la isla. No pide la secretaria general de CC para Fuerteventura, pues José Miguel Barragán, originario de esa isla, la lleva ocupando años. Pero frente a un candidato de Tenerife, o incluso de Gran Canaria -las candidaturas se presentan en el próximo congreso-, prefiere apoyar a alguien de Lanzarote.



Apuesta por la unidad



Asimismo, considera que su defensa de la confluencia con otras organizaciones nacionalistas es una clara apuesta por la unidad del nacionalismo y no por la división. Pero esta argumentación no es compartida por otros dirigentes de CC de islas como Tenerife, La Palma o incluso de las islas orientales.

Coalición Canaria se creó hace 27 años por una amalgama de formaciones insularistas de corte de izquierdas, como Iniciativa Canaria (ICAN) o AM, y por organizaciones más conservadoras, como las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), que provenían de Unión Centro Democrático donde estaban partidos como la Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI), AGI de La Gomera o API de LA Palma. Todas, salvo AHI de El Hierro, que mantiene su estatus independiente porque no fue cofundadora de CC, perdieron sus siglas en favor de Coalición Canaria para constituir un único y visible partido. Por tanto, la petición de Cabrera de volver a usar a AM no une a CC, la hace más débil frente a sus opositores, sostienen dirigentes de la formación. Además, si AM opta por resucitar sus siglas frente a CC, también lo puede reclamar ATI o API, con lo que Coalición Canaria quedaría diluida en un limbo de siglas, estiman.



Tenerife, en desacuerdo



En Tenerife no están nada de acuerdo con el argumento de que esta isla manda en el partido, porque si bien es cierto que aporta el 68% de los votos de CC y más diputados en el Parlamento canario, en el Consejo Político Nacional y en el Congreso tienen el mismo peso que Gran Canaria y el resto de islas también cuentan con muchos representantes. Por ello, en los órganos internos pueden perder las votaciones. De hecho, en el Consejo Político Nacional que debía decidir el sentido del voto a Pedro Sánchez, Tenerife optaba por el 'no' a su investidura pero, para evitar perder la votación porque las demás islas defendían que lo mejor era abstenerse, al final decidieron avalar la abstención, aunque Oramas se saltó este mandato.

Por tanto, las espadas están en alto. Cabrera reclama que se le abra expediente a Oramas y que sea el Comité de Disciplina quien la multe. Tenerife y dirigentes de otras islas creen que los 1.000 euros son suficientes y apuestan por cerrar ya este caso. Probablemente voten y el dirigente majorero y otros que también quieren sanciones más duras pierdan. Pero esto ya es menor. El fuego que ha abierto Cabrera sobre la autonomía de Asamblea Majorera y sus pactos con NC augura un tenso debate en Coalición, aunque José Miguel Barragán quite hierro al asunto. Ayer dijo que estas reflexiones son normales en periodo precongresual.