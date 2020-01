La consejera autonómica de Sanidad, Teresa Cruz, se plantó el pasado sábado en Asturias, apenas 24 horas horas después de "sentirse muy respaldada" por Ángel Víctor Torres –en los días previos se había especulado con su posible destitución al frente de la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias–, con el objetivo de inspirarse en el servicio sanitario del Principado para mejorar el del Archipiélago. Y allí, en Oviedo, no le tembló el pulso a la hora de analizar el estado del departamento que dirige desde el pasado verano. " Me atrevo a decir que tenemos un problema grave en Canarias con la sanidad", aseveró Teresa Cruz en unas declaraciones recogidas por el periódico La Nueva España –del mismo grupo editorial que EL DÍA–.

A la consejera socialista, tras visitar el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo y el Hospital Álvarez-Buylla –en la localidad de Mieres–, no le dolieron prendas en dibujar con detalle lo que considera una situación poco menos que caótica en el sistema sanitario público del Archipiélago.

Cruz citó algunos datos significativos sobre el estado del Servicio Canario de la Salud (SCS): un 64 por ciento de plantilla sin plaza fija; un hospital que empezó a construirse en 2004 en el sur de Tenerife y que a día de hoy aún no está en servicio; un concurso-oposición de médicos cuyo examen se realizó en 2007 y que no tuvo resultados definitivos hasta el mes pasado; una isla, Fuerteventura, con una dotación sanitaria absolutamente insuficiente...

Frente a esa serie de problemas Teresa Cruz, que subrayó que lleva en su actual puesto desde el 18 de julio del año pasado, apuntó que en estos meses ya ha adoptado medidas correctoras –por ejemplo, la supresión del copago de medicamentos para pensionistas que ingresan menos de 18.000 euros anuales– y que todos los problemas de la red sanitaria son responsabilidad de los 26 años de gobiernos de Coalición Canaria.

El panorama de las próximas semanas va a ser movido para Teresa Cruz. " Tenemos organizada una buena", admitió. Se trata de un preaviso de huelga de médicos interinos del Servicio Canario de la Salud (SCS) para el 12 de febrero por parte de los sindicatos UGT, CC OO y Sindicato de Enfermería (Satse), con un motivo fundamental: el desacuerdo con los criterios de una oferta pública de empleo (OPE), y otra serie de reivindicaciones. " En los próximos cuatro años podemos dar la vuelta a la situación, y para ello tengo la complicidad del pacto de estas cuatro fuerzas políticas. Disponemos de un presupuesto de 3.140 millones y necesitamos ir creciendo a razón de 140 millones anuales para conseguirlo", argumentó.