Canarias rechaza de plano la nueva delimitación marítima de Marruecos

El rechazo a la aprobación unilateral por parte de Marruecos de una nueva delimitación marítima en aguas colindantes con Canarias del Gobierno autónomo ha quedado plasmado en una declaración institucional. Esta declaración oficial manifiesta lo siguiente:



1º) La oposición y desacuerdo del Gobierno de Canarias a la aprobación unilateral en el día de ayer, 22 de enero de 2020, por parte de la Cámara de Representantes de Marruecos (Parlamento) de dos nuevas leyes de delimitación marítima que pueden afectar a la competencia legítima española sobre las aguas que rodean el archipiélago canario y, además, vulnerar la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.



2º) Lade que Marruecos respete, en la delimitación de las aguas marinas que comparten España y Marruecos en el Atlántico oriental africano alrededor de Canarias, los derechos e intereses canarios y estatales en el espacio marino objeto de delimitación dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la plataforma continental.



3º) El Gobierno de Canarias valora las acciones diplomáticas desplegadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y su titular, la ministra Arancha González, en relación con este asunto, de manera especial la afirmación tajante de que no habrá delimitación efectiva por parte de Marruecos de aguas colindantes entre los dos países hasta que se produzca un acuerdo previo sobre el reparto de esas aguas por parte de los dos Gobiernos. Sin ese acuerdo, la delimitación marítima en aguas del Atlántico oriental junto a Canarias no se ajusta a derecho y por lo tanto no podrá Marruecos hacerla efectiva.



4º) Canarias confía en que se mantenga la máxima firmeza del Gobierno de España en la defensa de los intereses del Estado y del Archipiélago en las aguas circundantes de la Comunidad Autónoma de Canarias y el respeto a la legalidad internacional. El Gobierno de Canarias se mantendrá atento y en contacto continuo, con la máxima coordinación institucional, con el Ejecutivo español para conocer de primera mano y compartir, previa consulta de este, cualquier decisión que adopte de forma unilateral Marruecos y sea contraria a los intereses de España y de las Islas en sus aguas cercanas.