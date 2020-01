Tenerife relega el proyecto del tren y Gran Canaria lo mantiene

Los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han separado sus caminos en relación con el proyecto de construcción de los trenes que unen las dos capitales con el sur de cada isla. Mientras la entrada del actual grupo de gobierno en la Corporación de Tenerife -PSOE-Ciudadanos- ha supuesto un cambio en las prioridades y el proyecto del tren ya ha dejado de serlo en favor de finalizar las carreteras pendientes y de otras infraestructuras, el Cabildo grancanario ya ha finalizado todos los proyectos y tiene a esta infraestructura entre sus preferencias para resolver los problemas de movilidad en la Isla. Las dos administraciones locales se han gastado 52 millones de euros solo en los proyectos, financiados por el Gobierno central.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, lanzó la pasada semana el reto de buscar fondos en Europa y en el Estado para los proyectos ferroviarios y ofreció la intermediación del Ejecutivo regional a las dos corporaciones capitalinas para este objetivo. Rodríguez impulsó el proyecto cuando fue vicepresidente y consejero de Obras Públicas en el Cabildo grancanario y siempre ha sido un ferviente defensor de esta modalidad de transporte guiado por ser rápido, seguro y sostenible. Sin embargo, la unanimidad política que había en las dos corporaciones insulares se ha roto.

El expresidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso (CC) había puesto como prioridad la construcción del tren entre Santa Cruz de Tenerife y el sur de la Isla. Una vez que los nacionalistas han sido descabalgados del poder, el pacto entre el PSOE y Ciudadanos ha modificado todos los planes de movilidad, además de que la redacción de los proyectos del tren iba con retraso en comparación con Gran Canaria y el proyecto constructivo definitivo no está terminado. En este sentido, el consejero de Carreteras y Movilidad, Enrique Arriaga, considera que el coste del tren es demasiado elevado -unos 2.500 millones de euros- y que se están barajando otras opciones, por lo que el proyecto ferroviario no es una prioridad. El grupo de gobierno insular ha puesto sobre la mesa dos proyectos que son infraestructuras ferroviarias pero que no son la unión en tren de la capital con el sur.

Un tren de cercanía



Arriaga explica que la idea ahora es unir mediante un tren de cercanías a San Isidro (Granadilla de Abona) con la zona de Las Américas y Adeje. Para el consejero tinerfeño es más viable técnica y económicamente esta opción porque es el nudo donde hay más problemas de tráfico y mueve a más trabajadores de las zonas turísticas. Este trazado cuesta 900 millones de euros, por lo que el Cabildo también tendría que buscar fondos en otras administraciones para ejecutarlo. Por otro lado, el también vicepresidente de la Corporación tinerfeña prioriza la ampliación de la línea del tranvía que une Santa Cruz con La Laguna hasta el Aeropuerto de Los Rodeos, lo que supone 3,8 kilómetros más de recorrido y 60 millones de euros que sí serán financiados con fondos del Cabildo.

Arriaga aclara que Gran Canaria tiene los proyectos del tren más avanzados y le sale más rentable porque tiene buena parte de sus principales carreteras terminadas, mientras que la situación de Tenerife es diferente: "Tenemos un problema muy grande en las infraestructuras y le tenemos que dar prioridad antes que al tren", añade el consejero de Carreteras y Movilidad. Estas diferencias de criterios entre los cabildos capitalinos también denota que los puntos de vista en el seno del PSOE canario sobre la oportunidad de los trenes difiere. El presidente del Cabildo tinerfeño y secretario insular de los socialistas, Pedro Martín, puso el freno a las ansias de Carlos Alonso por construir el tren cuando llegó a la presidencia insular. "Meter perras en un tren para dentro de 20 o 30 años lo veré cuando esté en el hogar del pensionista", espetó Martín recientemente en unas declaraciones públicas.

Además del líder socialista tinerfeño, en el PSOE grancanario también la visión sobre esta infraestructura va por barrios. El exconsejero Francisco Trujillo le dio el avance definitivo a los proyectos en el mandato anterior en el Cabildo, mientras que el que fuera cabeza de lista de los socialistas a la Corporación insular, Luis Ibarra, mostró sus reticencias a estas infraestructuras por su elevado coste.

Gran Canaria, por contra, ya dio por concluida la fase de elaboración de los 22 proyectos constructivos de las once estaciones y los siete tramos de vías de esta infraestructura, a expensas únicamente del trazado donde irá el Siam Park. Con una inversión prevista de 1.650 millones de euros para casi 58 kilómetros de línea y 33 minutos de trayecto previsto entre la capital y el sur de la isla, ahora se trata de buscar los fondos públicos necesarios. En su calidad de presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez incluyó en el acuerdo que firmó con el PSOE recientemente el compromiso del Gobierno central de formular vías para garantizar la financiación estatal y/o europea del transporte guiado en las islas más pobladas.

Comisión del Parlamento



Una de las conclusiones de la comisión del Parlamento que analizó con expertos hace unos meses la situación del transporte público en Canarias puso en solfa la viabilidad del tren como medio alternativo en las Islas, sobre todo por la relación coste-beneficio. El informe fue aprobado por el pleno del Parlamento y en el mismo se recoge que antes de seguir desembolsando ingentes cantidades de recursos públicos hay que analizar los pormenores de esta infraestructura.

Una vez constituido el Gobierno central de Pedro Sánchez y en plenas negociaciones del próximo presupuesto de la Unión Europea, ahora se entra en la fase de la búsqueda de fondos para financiar el proyecto del tren. De hecho, el Cabildo de Gran Canaria ha seguido adelante con la redacción de los proyectos por la seguridad ofrecida por la Comunidad Autónoma y por el Estado de que Bruselas da prioridad al transporte guiado.