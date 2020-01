Torres negocia con sus socios del pacto un relevo de perfil político para Darias

El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, busca el consenso con sus socios de Gobierno para designar al sustituto de Carolina Darias al frente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Aunque ya hace una semana que se dio a conocer que Darias sería la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Torres ha querido tomarse su tiempo para elegir a la persona que tome el relevo y que tendrá, a tenor de las preferencias del resto de partidos que conforman el denominado pacto de las flores -Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG)-, un marcado perfil político, el que precisamente caracteriza a todos los que se sientan en la reunión del Consejo de Gobierno a excepción de María José Guerra, consejera de Educación.

Son muchos los nombres que se han ido sumando en los últimos días a la lista de posibles candidatos. La portavoz socialista parlamentaria, Nayra Alemán; delegado en la Zona Franca, Gabriel Corujo; el actual viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el exviceconsejero Francisco Hernández Spínola; el vicepresidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana; el titular de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis -en ese caso Alemán asumiría el área de Franquis- o el diputado y portavoz de asuntos económicos en el Parlamento, Iñaki Lavandera, que tanto suena para relevar a Darias como para hacerse cargo de la Consejería de Sanidad, aunque no sea de forma inmediata.

La semana que viene la agenda política es vertiginosa, por lo que se espera que el anuncio del sustituto de Darias no se demore mucho más. El lunes se celebra un pleno extraordinario en la Cámara Regional y, al día siguiente, el presidente del Ejecutivo canario se desplaza a Madrid para participar, esa misma tarde, en el Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur. Al día siguiente asistirá, a su vez, a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en Ifema y el jueves habrá Consejo de Gobierno. Dado que Torres estará, al menos, dos días en Madrid, es previsible que comunique de forma pública su decisión antes de viajar hasta la capital española para no esperar hasta el jueves, si bien es un margen de tiempo que también está previsto.

Desde NC apuntan a la pertinencia de que el Consejo de Gobierno tenga un perfil predominantemente político que sea compensando por otros más técnicos en los mandos intermedios. Tanto en Podemos como en ASG piden un equilibrio de ambas facetas, especialmente por el área en cuestión -Economía, Conocimiento y Empleo- al entender que abarca materias que requieren "capacidad de gestión" y un amplio dominio de conceptos técnicos.

Respecto a la posible remodelación de más consejerías, los partidos del pacto cierran filas, siguiendo la máxima adquirida desde que suscribieron el acuerdo de no aflorar grietas que puedan debilitar al Gobierno. Aunque el nombramiento y cese de los consejeros es competencia exclusiva del presidente regional, Torres ha estado en contacto con el resto de formaciones para tomar una decisión definitiva. Sus socios reconocen la dificultad que entraña conformar equipos, por lo que piden prudencia y tiempo para abordar cambios más allá de los necesarios.

Si bien este jueves Torres respaldó a Teresa Cruz, que se enfrenta a una huelga de médicos en febrero y ha sido cuestionada por miembros del propio PSOE como del resto de partidos del pacto, casi todas las miradas críticas se dirigen a ella. La propia Cruz pidió días atrás un año -y no los seis meses que acumula ahora-, para que sea valorada su gestión. En caso de que ésta no sea buena, aseguró que será ella misma la que dé un paso atrás. Sobre la mesa está una posible remodelación en el segundo nivel de la Consejería. Quien también ha sido cuestionada, pero no ha suscitado tanta polémica, es la consejera de Educación.