"Uno de los grandes fracasos de la UE es cómo ha gestionado la migración"

En pleno repunte migratorio a Canarias, el presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, reconoce que la UE no ha logrado resolver la migración y pide no solo un esfuerzo mayor en los países de origen, sino en las zonas en conflicto

No conocía Canarias, aunque sí tiene muchos amigos en las Islas y su mujer lleva tiempo tratando de convencerle de pasar unas vacaciones aquí o algo más. El presidente del Comité de las Regiones de la UE, el belga Karl-Heinz Lambertz, se congratuló ayer de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales celebrada en el Parlamento canario, en Santa Cruz de Tenerife. En esta entrevista y ante el repunte de pateras en el Archipiélago, admite que "uno de los grandes fracasos de la Unión es su gestión de la migración".

El proyecto piloto en 2020 para que los parlamentos regionales hagan propuestas a la UE sobre calidad del aire, servicios de salud transfronterizos o concursos públicos ¿no deja fuera muchas cuestiones álgidas, como la inmigración, el mercado laboral o una fiscalidad uniforme?

Hemos considerado estas tres cuestiones técnicas solo para poner a prueba el mecanismo, no por el contenido o porque sean prioritarias, sino porque se ha atendido al carácter técnico de la subsidiariedad. Son interesantes y, cuando terminemos, escucharemos las prioridades políticas y elegiremos otros temas. Solo se trataba de poner en marcha un dispositivo que pudiese funcionar en torno a cuestiones tan delicadas jurídicamente como los concursos públicos.

¿Cree, precisamente, que es factible homogeneizar los concursos o hay demasiadas diferencias entre regiones, países...?

La clave es encontrar un equilibrio, qué normas deben respetar todos y qué margen de maniobra es permisible para que cada Estado o región con competencias pueda adaptar sus sistemas y situaciones particulares. Es un contexto muy delicado y se trata de ver las diversas competencias o reservar un mercado solo para empresas regionales, así como analizar cómo garantizar la libre competencia, evitar casos de corrupción... Es complejo y algo muy técnico.

En Canarias siempre se ha hablado de turismo de salud. ¿Resultará fácil o no resolver los problemas de los llamados servicios sanitarios transnacionales?

Estos servicios tienen que ver con las realidades de regiones y países en los que hay personas que trabajan ahí, pero viven en otros. Ese es el problema, pues hay sistemas diferentes. Es verdad que pasa con los turistas que enferman, y aquí lo verán ustedes, y hay que ver cómo gestionar de forma sencilla estas situaciones y cómo atenderles. Hay mucha gente que tiene segundas residencias, pero tienen sus seguros en sus países de origen, con repercusiones jurídicas a veces complejas. Se debe buscar la manera para resolver esto para que, por un lado, se disponga de una auténtica libertad de circulación, que es uno de los acervos de Europa, y, por otro, se soporte de manera equitativa la carga para cada sistema de seguridad social por los costes derivados de la enfermedad, del paro y demás. Se trata de garantizar la máxima libertad de circulación en un sistema donde la reglamentación sobre el trabajo y la seguridad social están ancladas en cada país y muchas veces con enormes diferencias. En mi región, en la frontera entre Alemania, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, hay sistemas de seguridad social muy diferentes y surge una gran variedad de problemas, aunque aquí tienen otros...

¿La victoria aplastante de Johnson no refleja un fracaso de la UE por no saber persuadir a los británicos para que siguieran tras 3 años del referéndum?

No, yo hago un análisis diferente. El éxito de Johnson no me ha sorprendido, en absoluto. Lo que sí me sorprendió fue el resultado del referéndum. Fue ahí cuando no gestionamos bien el problema. David Cameron estaba jugando, no quería salir de la UE, sino presionarla con esa amenaza de referéndum para tener ciertos privilegios, pues esto venía de atrás y siempre vimos al Reino Unido con un pie dentro y otro fuera. Ese proceso desde 2016 prueba lo complejo que resulta salir de la UE. Incluso los británicos han tenido dificultades y seguirán teniéndolas porque ahora empieza el auténtico desafío para lograr los acuerdos de futuro. Los británicos le han dado esa mayoría a Jhonson porque estaban hartos, querían un punto final y no seguir así. Yo lo tenía claro.

¿Teme que el brexit se extienda? ¿Que un 50% de los europeos no voten en las elecciones al Parlamento de la Unión Europea no resume el desapego ciudadano?

Yo lo veo al revés. De hecho, el brexit va a hacer que reflexionen los que hayan fantaseado con salir. No ha sido un buen ejemplo para motivarles a que haya otros brexit, aunque es verdad que esto no resuelve el problema. Quedan muchas dificultades para avanzar en la integración, pero no tengo la sensación de que vengan más demandas de salida. Quizás me equivoco, pero lo veo así.

Por el peso del turismo inglés, ¿debe tener Canarias un trato especial con el Reino Unido? ¿Cabe una relación directa regional así dentro de la UE?

Bueno, tras el brexit el mundo sigue girando. Habrá lugares donde las consecuencias serán más importantes, y pienso en Bélgica, que tiene un 30% de cuota de mercado con el Reino Unido y, por supuesto, eso tendrá repercusiones, o con el turismo británico aquí, que habrá que seguir fomentando. Para eso, hace falta acuerdos, eso es evidente.

Se debate el presupuesto de las RUP y Canarias es la más poblada. ¿Merece un trato mejor?

Habrá pocos aumentos porque el presupuesto se va a reducir por el brexit, pero creo que la distribución debe ser justa y equitativa para las RUP en general. Eso ya lo estamos debatiendo. El presupuesto debe ser sólido, pero no me puedo pronunciar sobre los detalles porque no soy un experto. En todo caso, el criterio de la población es uno, pero no el único, y debemos ser lo más objetivos sobre las necesidades de cada RUP.

Hay un repunte migratorio hacia Canarias, ¿está haciendo lo suficiente Europa aquí y en los países de origen?

La UE no ha conseguido resolver la inmigración, gestionarla bien. Es uno de sus grandes fracasos. Hay tres niveles: los países de origen, pues la mejor manera para evitar los flujos es mejorar las condiciones de vida ahí. Europa debe esforzarse mucho, sobre todo en África, así como en zonas en conflicto bélico, como Siria, donde no decide. Otro nivel son las fronteras exteriores, pues la inmigración no se puede gestionar bien si es salvaje, si no organizamos las entradas adecuadamente. Las fronteras continentales son muy complejas y a esto se suman las fronteras con las Islas o las islas griegas, por ejemplo. Hay que mejorar mucho la capacidad de acción de la UE. El otro elemento se refiere a cómo integrar de manera adecuada a los migrantes que llegan, cómo organizar la distribución pues no todos caben en un único territorio y eso tiene que ver con el éxito de la integración a escala humana, laboral o de condiciones sociales. En esto, las autoridades regionales que representan el Comité de las Regiones tienen un papel importante que desempeñar.