Respaldo de Torres a Teresa Cruz

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, pospone el nombramiento del sustituto de la exconsejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, hasta la próxima semana mientras medita si acomete una remodelación más amplia del Ejecutivo o la limita sólo a cargos de segundo nivel en algunas consejerías. Torres y el resto de los miembros del Ejecutivo aprovecharon ayer la reunión del Consejo de Gobierno para mostrar su respaldo a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, cuestionada en sectores de su partido y de los otras fuerzas que forman parte del cuatripartito. Cruz se enfrenta a una huelga de médicos en febrero con solo seis meses de gestión y tiene varios frentes abiertos, entre ellos el de las ofertas de empleo público.

La titular de Sanidad compareció tras la reunión semanal del Gabinete para dar cuenta del decreto ley sobre el copago farmacéutico y la situación de las listas de espera. Pero, a la vez, era una forma también de escenificar ante la opinión pública que mantiene la confianza del jefe del Ejecutivo y que mantiene el timón de la Consejería en las diferentes controversias que le han salpicado en las últimas semanas. De hecho, el día anterior ya había lanzado el mensaje de que le dejaran al menos un año de gestión y que ella misma daría un paso atrás si los resultados no son satisfactorios.

"Me siento muy respaldada por mis compañeros y por el presidente del Gobierno", aseguró Cruz a preguntas de los medios sobre su situación en el Ejecutivo. A su lado, el portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ratificaba este apoyo. La consejera añadió que estos últimos días "han sido un poco complicados" para ella y que Ángel Víctor Torres "me ha llamado permanentemente" tanto para hablar de los asuntos relacionados con el departamento como para "darme mucho ánimo y apoyo", por ello "me siento muy respaldada y especialmente por el presidente".

Cruz dijo que con el cambio político en la Consejería se ha puesto en marcha otro "engranaje" de trabajo y se ha empezado a dar cumplimiento a algunas mociones del Parlamento, como la comisión evaluadora de las listas de espera, aparte de que las listas de espera son un "problema estructural" de la sanidad en las islas. En este sentido, indicó que no caben "medidas puntuales" sino tener una "hoja de ruta clara" y para eso hace falta tiempo para evaluarlas. También señaló el ánimo de negociación que ha tenido desde que entró en la Consejería y recordó que fue recientemente a una asamblea del personal del Hospital Universitario de Canarias (HUC), algo inédito por parte del máximo responsable del departamento.

Pese a las presiones a favor y en contra de la consejera, el presidente del Gobierno se ha dado unos días más, entre otras cosas para pactar la persona que se hará cargo de la Consejería de Economía que dejó vacante Carolina Darias. En relación con Sanidad y Educación, Torres no quiere precipitarse a la hora de realizar una remodelación que cuestionaría no sólo la gestión de estos dos departamentos clave del Gobierno, sino la propia gestión del presidente y del PSOE en el Ejecutivo. Por ello la opción que más se está abriendo camino es la de realizar cambios en los cargos públicos de segundo nivel más que en la primera fila política.

En Sanidad tan importante como el titular de la Consejería es el responsable del Servicio Canario de Salud (SCS), el principal organismo autónomo del Gobierno regional, que maneja 3.000 millones de euros y tiene a su cargo a más de 25.000 trabajadores. La principal crítica de los sindicatos se centra en la interlocución con el SCS y los problemas de entendimiento que han tenido con el equipo nombrado por Cruz. No hay que olvidar que el departamento donde hubieron más problemas para completar el organigrama de altos cargos fue precisamente Sanidad.

Una de las opciones que está sobre la mesa es realizar cambios en los puestos de segundo nivel del actual equipo de la Consejería. El principal blanco de las críticas es la directora del Servicio Canario de Salud, Blanca Méndez, y el director general de Recursos Humanos, Francisco Artiles, que son los interlocutores habituales con las centrales sindicales y los colectivos profesionales. Con una medida de este tipo se pretende darle un nuevo impulso a la gestión de la Consejería e intentar alcanzar un acuerdo que evite la huelga convocada para el 12 de febrero.



Explicaciones



El portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, explicó que en la reunión del Consejo de Gobierno el jefe del Ejecutivo detalló a los consejeros los pormenores de la decisión de Pedro Sánchez de elegir a Carolina Darias como ministra. Según Pérez, Torres ofreció estas explicaciones aunque nadie se las pidiera porque el nombramiento y cese de los consejeros es competencia exclusiva suya. El portavoz desveló que desde el jueves Torres y Darias ya eran conocedores del nombramiento, que se hizo oficial 48 horas después, el sábado coincidiendo con el comité regional del PSOE. Ahora "el presidente ha decidido esperar unos días" hasta que se elija al sustituto de Darias, señaló Pérez, que admitió que Torres está en contacto con su partido y con las otras formaciones integrantes del pacto de gobierno para consensuar el nombre. De esta forma la designación se conocerá entre el lunes, que hay pleno del Parlamento canario, y el jueves, que es el próximo Consejo de Gobierno. Por medio está la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que se inaugura el próximo miércoles y que contará con la presencia del jefe del Ejecutivo regional en la capital de España.

Serán también unos días para reflexionar sobre el alcance de los posibles cambios en el Ejecutivo. En este sentido, Julio Pérez aseguró que en el Consejo de Gobierno no se habló de una hipotética remodelación más amplia. Al respecto, Pérez subrayó que la ausencia de Darias "se nota" pero que, por lo demás, "el Gobierno está funcionando normalmente y en plenitud de funciones". Sobre el posible cese de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, Pérez comentó que cuenta con el respaldo del Ejecutivo y también de los consejeros que no son del PSOE, que están "satisfechos" con la gestión realizada hasta ahora. No ocultó que hay voces discrepantes con la labor que se realiza en los departamentos de sanidad y educación pero aclaró que el Gobierno no practica el "continuismo" y quiere "hacer las cosas de otra manera" y se verá en el futuro si ha logrado "sintonizar" con los votantes. "Estamos atentos a las preocupaciones de la opinión pública y al sentir de los ciudadanos y de los sectores implicados, todo estos temas los discutimos en el Consejo de Gobierno", añadió. Uno de los nombres que está sonando cada vez con más fuerza para sustituir a Darias es el diputado majorero Iñaki Lavandera, que ya sonó cuando se formó el Gobierno pero que finalmente se mantuvo en el grupo parlamentario. Lavandera suena tanto para suplir a Darias al frente de Economía como para un hipotético relevo de Teresa Cruz.