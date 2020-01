Políticos y empresarios alaban su perfil, pero le avisan de que el país no se limita a Cataluña

Que la figura de Carolina Darias concita elogios o, al menos, respeto general en las Islas quedó patente ayer desde que comenzó a extenderse que será ministra de Política Territorial y Función Pública. Socialista de partido y profunda fidelidad, rigurosa, funcionaria regional y con experiencia política en casi todas las administraciones (Ayuntamiento de Las Palmas, diputada autonómica, delegada del Gobierno, presidenta del Parlamento isleño?), su trayectoria y su perfil dialogante y de consenso no pasan inadvertidos ni para sus contrincantes políticos ni para sindicalistas o empresarios.

Un sondeo espontáneo hecho ayer refrenda esta circunstancia, con una coincidencia genérica en que se trata de "un acierto", una ventaja para Canarias por su conocimiento de la agenda isleña, el nuevo Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF), así como una elección idónea para afrontar retos del nivel del desafío independentista catalán, la financiación regional estancada desde hace una decenio o los acuerdos sobre función pública. Eso sí, muchos le recuerdan, sobre todo entre los políticos, que España no empieza ni termina en Cataluña y que quedan unos cuantos estatutos y transferencias por cumplir, así como una relación con las comunidades.



Román Rodríguez, vicepresidente de Canarias

"Llega a un Ministerio muy complicado, y no solo por Cataluña"

Entre los políticos, el vicepresidente regional y líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, indicó ayer que se trata de "una magnífica noticia para Canarias. Estamos ante una mujer muy inteligente, trabajadora y sensible con las reclamaciones de los territorios. Sabemos de las dificultades existentes para el entendimiento entre el Gobierno canario y el central y ella conoce perfectamente la agenda canaria. Además, tiene formación, experiencia, talante y talento para afrontarlo. Sin duda, perdemos a una muy buena consejera en el Gobierno canario, pero ganamos una muy buena ministra, y yo la conozco bien". Rodríguez no escatima elogios para la nueva ministra y subraya que "tiene muchas cualidades: es una mujer de partido, de diálogo y consenso, aunque es verdad que llega a un Ministerio muy complicado, y no solo por el problema catalán, sino porque queda pendiente la financiación regional y porque los distintos problemas territoriales no están resueltos en ningún sitio. En realidad, se trata de vasos comunicantes, ya que no se puede afrontar nada de Cataluña sin mirar para el resto de comunidades y esto siempre ha sido así".

Héctor Gómez, diputado socialista

"Es una trabajadora incansable que ha probado su solvencia"

Gómez, asegura que la designación se ha confirmado "a última hora" y que su nombre "se lo ha guardado muy bien Pedro Sánchez. Sin duda, es una gran noticia para los canarios y un acierto del presidente porque se trata de una mujer que ha demostrado durante mucho tiempo su solvencia, su capacidad para el diálogo y el acuerdo, así como que es una trabajadora incansable. Es cierto que llega a una cartera con muchos retos en la situación actual, pero no solo por lo de Cataluña, sino porque han de desarrollarse aún muchos estatutos, como el nuestro, y efectuarse transferencias a las regiones".

Juan M. García Ramos, diputado de CC-PNC

"Es un acierto; solo lamento que no sea nacionalista canaria"

Por CC-PNC, el presidente de este segundo partido y diputado, Juan Manuel García Ramos, señaló que la designación "es un acierto. En todos los puestos que ha ocupado, Darias ha rendido a una gran altura. En nuestra coincidencia en el Parlamento de Canarias, colaboramos en las relaciones macaronésicas con gran satisfacción. Lo único que lamento es que no sea nacionalista canaria". Desde CC, y ante el silencio de José Miguel Barragán tras la petición de declaraciones, sí respondió en un mensaje de texto la actual portavoz parlamentaria, Rosa Dávila, quien felicita a Darias por la noticia y le desea "todos los éxitos. Es una gran mujer que ha demostrado capacidad para buscar consensos y diálogo", afirma la nacionalista.

Para Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos en la Cámara canaria, se trata de una designación con la que "ganamos todos. Es una persona solvente y capaz. Conoce muy bien la administración pública y es un acierto en todos los sentidos, pues Canarias tiene más gente para suplirla con suficiencia. Sin duda, y por su talante, va a ser un complemento a la mesa de negociación sobre Cataluña, pero debe tener claro que el Estado español es mucho más que Cataluña y que hace falta mucha coordinación y nueva financiación.

Ricardo R. De la Puente, diputado regional de Cs

"Estará en un gobierno débil y entregado a los independentistas"

Mucho más crítico se muestra el diputado de Cs por Tenerife, Ricardo Fernández de la Puente. Aunque en el plano personal destaca que se trata de "una mujer muy trabajadora y de talante conciliador, en lo político va a formar parte de un gobierno débil y entregado a independentistas y proetarras". Sobre si su marcha debilitará al Ejecutivo regional, prefiere no pronunciarse y sí esperar al sustituto.

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG

"Será aire fresco para Canarias por cómo conoce la agenda"

Casimiro Curbelo, líder de ASG, presume de haber "intuido" su designación. "En la cena de Navidad del Cabildo de La Gomera con los medios informativos, me preguntaron y dije que, si había alguien con opciones de ser ministra canaria, esa era, sin duda, Carolina. Es un valor del PSOE y un gran acierto. La que realmente gana es España porque conoce muy bien la función pública y lo de Cataluña no lo va a afrontar como un marrón, sino como una oportunidad para resolver algo que, eso sí, es muy complejo. Para Canarias, supone un soplo de aire fresco porque conoce a fondo el nuevo Estatuto, el REF y toda la agenda isleña. Es para que nos felicitemos aquí". Sobre quién la sustituirá, prefirió no pronunciarse.

También desde NC, su portavoz parlamentario, Luis Alberto Campos, reconoce su "gran alegría en lo personal" y reitera los elogios: "Preparada, muy experimentada y con gran capacidad de diálogo y acuerdo". Asimismo, le avisa de que "no debe perder la perspectiva de que, aunque se trate de un momento histórico, Cataluña no es todo el territorio estatal. Perdemos a una de las mejores consejeras, pero ganamos a una excelente ministra. Sobre su sustituto, reconozco que la primera persona que me ha pasado por la cabeza es Gustavo Santana (viceconsejero de Empleo) aunque su perfil está más ligado al empleo que a lo económico".

Manuel Domínguez, diputado regional del PP

"Siempre es bueno que haya una voz allá que conozca las Islas"

Por el PP, el diputado regional Manuel Domínguez reconoció ayer que le sorprendió la designación de Darias, "pues no esperaba que hubiera un ministro canario, aunque me alegro y la felicito porque siempre es bueno que haya una voz allá que conozca los problemas de las Islas". El también alcalde de Los Realejos y presidente del PP tinerfeño resalta su trayectoria y condiciones, si bien insiste en que, para él, "el de Sánchez es un mal gobierno y Carolina no tendrá margen para actuar sobre Cataluña, más allá del guión ya escrito por Sánchez con ERC".

Eduardo Bezares, CEOE

"Inyecta su energía en todas las instituciones que ha liderado"

El secretario general de la CEOE en Tenerife, Eduardo Bezares, señaló que ya le habían enviado a la nueva ministra "un mensaje de felicitación y de enhorabuena nada más enterarnos. Por un lado, sentimos un poco de tristeza porque, nada más tomar posesión como consejera, vino con todo su equipo a la sede de la CEOE y con ella hemos tenido hilo directo, una gran coordinación y se ha notado la energía que siempre inyecta en todas las instituciones que ha liderado. Por otro lado, estamos muy contentos por ella, pues se trata de un puesto que, sin duda, le realizará en su vida política, y por Canarias porque siempre es bueno tener a alguien en el Consejo de Ministros para que acerque los problemas de las Islas a Madrid".

Inocencio González, secretario regional de CCOO

"Es un acierto, pero afronta muchos retos con los funcionarios"

El secretario de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, coincide en que se trata de un "acierto, pese al marrón de Cataluña, si bien eso va a depender más de Presidencia. No obstante, va a tener mucha responsabilidad, por ejemplo, en la financiación regional y se enfrenta a muchos retos con los funcionarios, primero para cumplir el acuerdo bloqueado porque el Gobierno estaba en funciones, pero también por lo reducido de las plantillas o la alta interinidad. Pero ella cumple un perfil ideal para esto por su experiencia, capacidad de trabajo, diálogo y optimismo".

Juan Carlos Arricivita, Asociación de Autónomos

"Espero no volver con su sustituto a puntos previos ya trabajados "

Por parte de los autónomos, el presidente de la asociación regional, Juan Carlos Arricivita, cree "muy positivo que haya una canaria en el Gobierno, y más con su talante y capacidad de trabajo. Eso sí, supone una ganancia nacional, pero una pérdida para Canarias porque habíamos avanzado mucho con ella y esperamos que su sustituto no haga que volvamos a puntos previos ya trabajados".

Salvador García, excolaborador de Darias

"Una jugada maestra de Pedro Sánchez por la agenda y Oramas"

Una de las personas que más ha colaborado y mejor conoce a la Carolina Darias de los últimos años es Salvador García. El exsubdelegado del Gobierno en la provincia tinerfeña, exalcalde portuense del PSOE y periodista ya jubilado le llevó varias veces la comunicación (finalmente como presidenta del Parlamento regional) y considera que su elección es "esperanzadora para las Islas, aunque su labor se juzgará desde una perspectiva mucho más amplia, como ya le pasó a Saavedra cuando fue ministro de Administraciones Públicas".

Según subraya, "se trata de un momento delicado por la fractura catalana, pero tiene arrestos para afrontarlo y ayudar mucho a solventarlo. Más difícil veo lo de la financiación, aunque su perfil es perfecto por su capacidad emprendedora y porque siempre toma la iniciativa. Además, últimamente solo lee filosofía política y me parece que es una jugada maestra de Pedro Sánchez, que no es santo de mi devoción, para paliar lo de Ana Oramas y la designación de Victoria Rosell. Además, creo que, ante el discurso de CC sobre la agenda canaria, el REF o el Estatuto, estamos ante una demostración palparía de que Sánchez tiene muy presente la canariedad". Eso sí, cree que "ya toca que haya un ministro de la provincia tinerfeña" (los 4 del PSOE han sido de Gran canaria), aunque apunta a que, quizás, en esa carencia ha tenido algo que ver el partido en estas cuatro Islas.