"No soy partidario de los policías locales interinos; son funcionarios especiales"

Los alcaldes no renuncian a su vieja aspiración de que se pueda nombrar policías locales como personal interino.

No soy partidario de que haya policías locales interinos.

La doctrina del Constitucional lo permite.

Lo permite, pero mi posición personal y política es que no sería bueno y trataré de convencer al Gobierno de eso por varias razones. En primer lugar, no creo que debamos aumentar la interinidad de los policías locales ni de nadie. Ya tenemos demasiados interinos y aumentar su número es malo en cualquier caso. En segundo lugar, el policía local es un funcionario especial. No resolvemos nada con la interinidad. Lo que hay que hacer es que las oposiciones duren menos tiempo.

¿Y cuándo saldrá adelante la convocatoria unificada?

Estamos preparando un convenio marco con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para que los ayuntamientos que quieran encomendárnoslo, lo hagan. Algunos municipios, suponemos que los grandes, preferirán hacer las oposiciones por su cuenta. Pero hay muchos ayuntamientos que ven con buenos ojos esta opción. Lo que no tiene sentido es que un ayuntamiento tarde un año para seleccionar un policía local.