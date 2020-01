Barragán 'abronca' a Alonso por pedir una multa para Oramas

El no de Ana Oramas a Pedro Sánchez sigue coleando en el seno de su partido. Sin decisiones oficiales, no hay responsable de CC al que no se le pregunte por el futuro de la diputada nacionalista y no hay respuesta que se dé que no acabe siendo cuestionada por algún compañero.



Si ayer fue el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, el que se manifestó a favor de que a Oramas se le impusiera algún tipo de sanción, hoy el que ha decido discrepar ha sido el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, al que no le han gustado nada las declaraciones.



A través de su perfil en la red social Twitter, Barragán ha mostrado su malestar con las palabras del antes dirigente insular, al entender que perjudican aún más la situación para la diputada.





Carlos Alonso mete la pata y empeora la situación de Ana Oramas ante los órganos del partido. Él sabrá, pero si antes era grave la situación de Oramas, las declaraciones de Carlos la empeoran. — José Miguel Barragan (@BarraganJM) January 11, 2020

Las reacciones al tuit, además colgado dos veces por los errores ortográficos del primero, van desde los habituales "me gusta" como a alguna reprimenda. "Lo primero es que los trapos sucios se lavan en casa", contesta al respecto uno de los seguidores de Barragán.manifestó ayer que defendió ayer que se impusiera una "sanción equilibrada" para la diputada y puso como ejemplo que los diputados del PSOE que desobedecieron a su partido en la investidura de Mariano Rajoy en 2016 fueron sancionados con 600 euros de multa y sugirió que esa podría ser una fórmula en este caso.