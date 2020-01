El senador Meneses augura cambios en la cúpula militar por los "ruidos de sables"

El senador socialista por Tenerife Pedro Anatael Meneses auguró ayer, en declaraciones al programa '¡Despierta Canarias!', de Radio Marca, que "habrá cambios en la cúpula militar (tras la investidura de Sánchez) como consecuencia de algunos movimientos que se han visto en cuanto a una intervención militar, aunque espero que no vuelva a ocurrir jamás". Según indicó, "hubo ruidos de sables y cuatro regiones en las que existieron ciertas movidas".

Meneses afirmó también que, "a veces, se confunde a la gente del PP y Vox. Espero que no vuelva a ocurrir jamás un golpe de Estado o que se tome la ley por la mano, porque hay bárbaros en muchos lugares". Preguntado por este periódico por el sentido de sus palabras, aclaró ayer que se hacía eco de lo publicado en un medio y que el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch indicó hace 2 días la necesidad de que intervengan las Fuerzas Armadas para interrumpir el "obvio proceso golpista de la voladura de España como nación". Por eso, remarca que la información no sale de fuentes que domine ni sea de su cosecha.

En la entrevista, además, dijo que, como político, "he recibido más de un insulto. Por lo visto, debe estar en el sueldo que uno cobra cuando se dedica a estas cosas. Espero que ese odio no se repita más en España". Asimismo, apuesta porque el primer gobierno de coalición en España dure "cuatro años porque no hay alternativa posible para derrocarlo democráticamente. Llevamos tres años gobernando sin presupuestos y sería complicado seguir haciéndolo así. Si Vox y el PP siguen queriendo acabar con este Gobierno de manera antidemocrática, el Gobierno puede intentar sacar adelante el país con presupuestos prorrogados, pero es muy difícil".

Respecto al voto negativo de Ana Oramas, considera que "se ha equivocado porque los sentimientos no te pueden llevar a hacer lo que hizo. No es justificable y se ha equivocado totalmente. Lo que ella hizo fue por algo distinto a los sentimientos". Eso sí, considera que existe "una parte de ATI, que no de CC, que está muy de acuerdo con su decisión".

Según recordó, antes había bipartidismo y se daban acuerdos de Estado entre los dos grandes. "Felipe González convocó elecciones porque no aprobaron sus presupuestos, pero eso ahora es muy difícil que suceda porque el país ha cambiado". A su juicio, "se ha blanqueado mucho a Vox y a mí me preocupa mucho. En unas nuevas elecciones, Cs hubiese desaparecido y Vox los habría absorbido como consecuencia de las fake news a su favor". Para Meneses, la ultraderecha "va a intentar ralentizar o paralizar el Gobierno y el PP está haciendo lo mismo, cuando lo que debe hacer es llegar a acuerdos de Estado".

Sobre la intervención de la diputada de Esquerra, sostiene que "no sabe lo que dijo, porque, si fuera cierto, no se hubiese abstenido. Los sentimientos son sentimientos, así que no creo que lo piense la mayoría de catalanes. Si se plantease un estudio real sobre la independencia en Cataluña, con todas sus consecuencias, pasaría lo mismo que en Escocia y, como mínimo, el 70% de los catalanes se sentiría español".

Meneses también se refirió al diputado tinerfeño Héctor Gómez, del que dijo que, "si tuviese poder, para mí debería estar en el Consejo de Ministros porque está muy preparado para llevar Turismo". Según remarcó, "el Senado tiene mucho que decir como cámara territorial, pero no se le da la importancia que merece. Haré lo posible para eso y para que Canarias tenga estatus especiales".