Dirigentes claves de CC en la provincia tinerfeña descartan la salida de Oramas

Que Ana Oramas implica palabras mayores en CC no solo lo evidencia su historia, sino los apoyos que está obteniendo en las últimas horas en el momento en el que, por primera vez, se discute internamente una de sus decisiones y, además, afronta la posible apertura de un expediente que puede tener muchos apellidos: reservado, informativo, disciplinario o, incluso, de expulsión por no abstenerse ante la investidura de Sánchez, como había decidido por unanimidad el Consejo Nacional el viernes, y votar no. Si se atiende a los estatutos, la falta "muy grave" que le achaca la Permanente de CC reunida este lunes debería abocarla a la salida, pero eso choca de lleno con la visión que ayer desde el martes comenzaron a transmitir algunos dirigentes claves en la provincia tinerfeña, según lo recabado por este periódico.

Tanto el expresidente del Cabildo tinerfeño Carlos Alonso, como el exalcalde santacrucero José M. Bermúdez; la secretaria en La Palma, Nieves L. Barreto, o el ex máximo mandatario de La Laguna José A. Rodríguez se muestran partidarios de resolver la situación internamente, sin la mayor trascendencia externa posible y casi ven imposible que una figura como Oramas sea expulsada. Alonso, incluso, duda de que se abra expediente, algo que los demás sí creen factible, pero no de expulsión.

El más explícito en contra de su salida es Bermúdez. Según subraya, "no me entra en la cabeza la expulsión. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Ana ha sido, es y será un activo muy importante de CC. Cree en el proyecto y ha hecho mucho por Canarias. Su voto no era imprescindible y, aunque ha habido una indisciplina, es más una cuestión de formas por no acudir a los órganos a decirlo". A su juicio, "nadie aceptará ahora su expulsión porque no es una buena salida para nuestro proyecto".

Como los demás, Bermúdez pone mucho énfasis en que, "primero, habrá que escucharla y ya se ha disculpado. Yo mismo era partidario del no, pero, al ver que el resto de islas preferían la abstención, se decidió eso". A su juicio, ningún partido podrá reprocharles que no la expulsen si le abren expediente, "pues lo mismo pasa en otros", al tiempo que no cree que esto perjudique al acercamiento con NC, "pues ya hemos votado diferente otras veces. Además, en la negociación ellos fueron por libre y Ana siempre dijo que no apoyaría un gobierno con Podemos o Vox. Este asunto hay que aislarlo de todo, incluso de nuestro congreso".

Díaz considera que el expediente ha de ser, "por supuesto, reservado. Esto no debe ser para escarnio público. El PSOE no quiso negociar nuestro apoyo y, a lo mejor, todo hubiera cambiado. Hay que escucharla, pero es un valor indiscutible. De haber ido juntos a negociar con NC, habría un empate a 165 y era diferente. Hay que ponderarlo, no prejuzgar, relativizar, ver las circunstancias y no seguir el juego a los que quieren destruir CC". Además, duda de que Barragán le pidiera el acta y sigue a favor de unirse con NC. "Lo que ha hecho no mancha su trabajo y, si deja el acta, que sea por su decisión y, si se le pide, que lo cumpla".

Barreto cree que Oramas debe acudir a la Permanente a "darnos una explicación, pues nosotros mismos apostamos por una abstención muy crítica, aunque había muchos a favor del no. Debió explicarlo antes, pero no acepto que otros nos digan lo que debemos hacer. Me sorprendió lo que hizo porque el Consejo Nacional decidió otra cosa y en la última campaña ya no habíamos puesto líneas rojas y abogábamos por el desbloqueo, pero Ana es, ha sido y seguirá siendo fundamental para nosotros". Eso sí, cree "razonable" que Barragán le pidiera el acta, "otra cosa es lo deseable".

En Radio Marca, Alonso sostuvo el martes que el expediente "está por ver", al tiempo que rechazó que se la "masacre" y culpa a NC de "votar sí a cambio de nada y no por un mejor acuerdo para las Islas". De los pocos críticos, destacó ayer Narvay Quintero. El presidente de AHI-CC cree grave que "desobedeciera al máximo órgano, más allá del sí, el no o la abstención. El no era innecesario pues no estábamos en el bloqueo. La admiro y quiero; ha dado mucho, pero los estatutos dicen lo que dicen y Barragán era el único mandatado para cambiar de opinión porque el escenario era cambiante. No creo que nos afecte con NC, pero esto solo nos reforzará si lo decidimos por unanimidad".