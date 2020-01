CC ve insuficiente las disculpas de Oramas e impulsa un expediente en su contra

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, opta por la prudencia, la calma y la escrupulosidad de los estatutos de su partido y la ley para afrontar la indisciplina de voto de Ana Oramas en la investidura de Pédro Sánchez, aunque deja claro que no les basta el perdón que les ha pedido la diputada estatal en su intervención de hoy en el Congreso.



En una rueda de prensa en la sede de los nacionalistas de Santa cruz de Tenerife iniciada cinco minutos después de que Sánchez fuera elegido presidente en segunda votación, Barragán anunció que seguirán con el cumplimiento del reglamento interno del partido, que elaborará un informe durante estos días y que, según aclaró luego a este periódico, lo presentará en una Permanente el próximo lunes.



La intención es que, en esa reunión del lunes, se decida elevar el informe y los acuerdos que se adopten a una ejecutiva a celebrar durante la próxima semana, si bien esta cita aún no tiene fecha decidida o probable. Barragán evitó la palabra expulsión y lo más que se atrevió a explicitar ante los medios fue la combinación "expediente disciplinario". Tras la urgente rueda de prensa, matizó a este periódico que caben también las opciones de "expediente informativo" o "reservado".



Lo que no escondió en ningún caso es su "decepción y la de todo el Consejo Político Nacional" con lo hecho por Oramas. Es más, reconoció en su comparecencia que el pasado sábado, "y de forma presencial", le pidió que dejara el acta de diputada para que fuera sustituida por la siguiente en la lista u otro representante de CC, "pero no me respondió".



En declaraciones a este medio, y preguntado por si le constan apoyos a Oramas de dirigentes importantes del partido en Tenerife, como Fernando Clavijo, Carlos Alonso, José Manuel Bermúdez o Rosa Dávila, indicó que "no porque se encuentran ante el problema de haber dicho que los concejales de Cs en Santa cruz o consejeros en el cabildo tinerfeño que eran unos tránsfugas por no haber hecho caso a la dirección de su partido".



Barragán, sin embargo, fundamenta su prudencia en el cambio que ha habido en la ley para que los procesos de disciplina en los partidos tengan todas las garantías legales. La sorpresa llega cuando reconoce que ni siquiera sabe si el comité de conflictos de CC está ahora en vigor o en funciones, tras haberse convocado el nuevo congreso de la formación para esta privamera, con lo que dijo que debía cerciorarse de este aspecto y otros al elaborar su informe "con todas las garantías". Asimismo, tiene previsto hablar esta tarde con Oramas, con la que no había vuelto a contartar desde su reunión en Madrid el sábado, después de su primera indisciplina respecto a lo acordado el viernes previo por el Consejo Político Nacional, que optó por unanimidad por la abstención.



El secretario general ni siquiera se siente vinculado al precedente de Luis Mardones, cuando apoyó unos presupuestos de Felipe González de la legislatura 1989-93, porque, según recalcó, "era un partido diferente" (AIC). Eso sí, reconoce que son perfectamente conscientes del valor político de Ana Oramas y de lo que le ha dado a la formación hasta ahora, aunque también recalca varias veces que "juegan en equipo" y que quieren "ganar la liga", como tal, "como equipo".