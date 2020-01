Torres se compromete a suprimir el copago farmacéutico desde el 1 de enero

Los fármacos seguirán siendo gratuitos para los más de 292.000 pensionistas canarios con rentas inferiores a 18.000 euros anuales. El presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que el Ejecutivo buscará "la fórmula administrativa correcta" para que este colectivo no tenga que pagar "absolutamente nada" por sus medicamentos, pese a que la Consejería de Sanidad haya decidido no renovar el decreto por el que se regulaba, a través de una subvención, la gratuidad de la prestación farmacéutica. Presidencia ha aclarado que la solución que se adopte tendrá carácter retroactivo, de manera que se aplicará desde el 1 de enero.

Sanidad informó el viernes de la recuperación del copago farmacéutico para los pensionistas con menos recursos -vigente desde el primer día del año-, una decisión que la titular del área, la socialista Teresa Cruz, llevó a la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 19 de diciembre pero que ha cogido por sorpresa a buena parte del PSOE. Destacados miembros del partido han trasladado al propio Torres -que también es secretario general de los socialistas en la Comunidad Autónoma- su malestar por una medida que creen de difícil explicación en una formación que se ha trazado como objetivo prioritario de su acción de gobierno la protección de la población más vulnerable, entre la que sin duda figuran los perceptores de pensiones con rentas bajas.

Estas reacciones se han sucedido desde que se conoció que estos pensionistas debían volver a pagar una parte del coste de sus medicamentos -con un tope de 8,23 euros mensuales- hasta que Torres confirmó que se revertiría la medida. A ellas se suma el desconcierto manifestado a este periódico por algunos componentes del propio Ejecutivo, que, por falta de precisión o claridad en la información facilitada por la consejera al Consejo de Gobierno, no previeron las consecuencias que tendría la no renovación del decreto.

Ángel Víctor Torres aseguró que la investidura de Pedro Sánchez supondrá la eliminación del copago. En el primer Consejo posterior a la elección del nuevo presidente del país -previsto para el próximo jueves-, el Gobierno canario aprobará las medidas que permitan suspender de nuevo el copago, afirmó el jefe del Ejecutivo autonómico, que puntualizó que las decisiones necesarias para ello también se tomarán aunque la investidura finalmente no se produzca.

"Si el Gobierno español no elimina de inmediato ese copago, que es competencia estatal y estableció el PP, el Gobierno de Canarias instaurará su supresión con efecto desde el 1 de enero mediante medidas propias rigurosas, evaluables y con financiación para que los pensionistas tengan una garantía real y duradera", declaró, por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.

En dos comunicados remitidos el viernes a los medios, la Consejería de Sanidad vinculaba la retirada de la subvención a la inclusión en el pacto de gobierno nacional suscrito por el PSOE y Unidas Podemos de la supresión del copago. Sin embargo, el documento formalizado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se presentó hasta más de diez días después -el 31 de diciembre- del Consejo de Gobierno en el que se comunicó la decisión. "La eliminación del copago farmacéutico está garantizada, ya que es uno de los puntos incluidos en el acuerdo de gobierno suscrito recientemente por el PSOE y Unidas Podemos y que derivará en la conformación de un nuevo gobierno del Estado en las próximas fechas", indicaba la nota.

El texto rubricado por las dos fuerzas políticas que compartirán el próximo ejecutivo -si finalmente sale adelante la investidura de Sánchez en la sesión iniciada ayer- expresa el compromiso de ambos partidos de proceder a la "eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad", así como de introducir "garantías para que no puedan introducirse otros nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas". Esta desaparición paulatina de los copagos -confirmada por el propio candidato, que ayer no marcó fechas para su cumplimiento- plantea dudas sobre el momento en que efectivamente se produzca la supresión del que afecta a los fármacos.

Por ello, aún está por determinar el tiempo durante el que el Gobierno canario deberá aplicar las medidas tendentes a garantizar la gratuidad de los medicamentos para estos pensionistas. Tampoco se ha concretado mediante qué vías se abordará su retroactividad, dado que será necesario devolver a los afectados las cantidades abonadas en el periodo transcurrido entre el 1 de enero y la próxima suspensión del copago.

La decisión de no renovar el decreto autonómico que regula la prestación de la gratuidad de los fármacos para los pensionistas con rentas por debajo de 18.000 euros se debe, según la Consejería de Sanidad, a que la medida se había adoptado "de manera atropellada y con fallos importantes que había que corregir".