La culpa, de los usuarios

La Consejería de Sanidad responsabiliza de forma velada a los propios afectados de la recuperación del copago. El departamento dirigido por Teresa Cruz recordó que de la evaluación de los resultados del decreto solo puede deducirse que la retirada de los medicamentos se incrementó un 6,45% durante la vigencia de la subvención, pero "no se puede concluir que ello suponga un aumento de la adherencia". "No se ha cumplido con la obligada monitorización del colectivo destinatario", indicó Sanidad en un comunicado. La Consejería recalcó que el análisis de los datos permite evaluar la retirada de los fármacos, aunque "no su uso real".