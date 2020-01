Coalición se inclina por la abstención y ve "insuficiente" el acuerdo firmado por NC

NC y PSOE firmaron ayer en Madrid el acuerdo para el apoyo del diputado nacionalista Pedro Quevedo a la investidura de Pedro Sánchez en la sesión que hoy se inicia en el Congreso, y en el que se incluyen diferentes medidas que la formación isleña considera que recoge el 95% del contenido del programa electoral con el que se presentó a las elecciones. Por su parte, el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria (CC) decidió anoche que su diputada Ana Oramas se abstenga en la votación de la sesión de investidura, aunque dejó la puerta abierta a un posible voto favorable si el PSOE hace un gesto de última hora de aquí al martes o cambia el escenario político por las últimas decisiones de la Junta Electoral Central que afectan a Cataluña.

La otra formación nacionalistas -ambas compartieron cartel electoral en las elecciones del 10 de noviembre- suscribió el acuerdo con el PSOE sin esperar la decisión de Coalición. El presidente de NC, Román Rodríguez, y Pedro Quevedo se mostraron convencidos de que el pacto con los socialistas no solo supone una garantía del reconocimiento y desarrollo del fuero isleño representado en las reformas del REF y del Estatuto también en términos presupuestarios en el futuro, sino que ayuda a sumar la mayoría parlamentaria necesaria para el necesario desbloqueo político en Madrid y evitar nuevas elecciones.



Trece folios

El documento, de trece folios y de seis puntos estructurados de forma muy detallada en dos bloques, uno específicamente canario y otro de políticas estatales, lo firmaron en dependencias del Congreso el propio Rodríguez y la principal negociadora del PSOE, Adriana Lastra, y los respaldaron con su presencia el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en calidad de secretario general de los socialistas canarios.

Este documento firmado ayer sigue siendo "claramente insuficiente" para el secretario general de CC, José Miguel Barragán, que anunció la decisión unánime del partido de abstenerse. El dirigente nacionalista aseguró que el documento remitido por el PSOE para el acuerdo contiene "buenas intenciones" pero pocas concreciones sobre las demandas de CC. Barragán subrayó que su partido desconfía de los socialistas y recordó que el último proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 era "malo para Canarias" y no lo apoyaron entonces porque, entre otros asuntos, suponía una pérdida de 400 millones de euros con respecto al techo presupuestario fijado en los presupuestos del 2018.

Pese al rechazo que suscitó hace unos días la investidura en la dirección de CC de Tenerife, el sector tinerfeño defendió ayer la abstención mientras que fue La Palma la isla que se inclinaba por el 'no', mientras que los más proclives al 'sí' eran los representantes de Fuerteventura, aunque finalmente, según Barragán, no se necesitó votar porque la balanza se inclinó por la abstención. El secretario general de CC dijo que con la abstención su partido le otorga así "un margen" a Sánchez por si los "escenarios" políticos cambian en las próximas horas y días ante las decisiones de la Junta Electoral Central que afectan a Torra y a Junqueras. En este sentido indicó que el sentido del voto de la diputada Ana Oramas es "inamovible" y que "no pone en peligro" la alianza electoral con Nueva Canarias pese a que esta formación votará a favor de la investidura.

Por su parte, el presidente de NC, Román Rodríguez dijo que el acuerdo firmado ayer está basado en dos premisas fundamentales: una primera de defensa del programa electoral nacionalista y el conjunto de medidas que constituyen la agenda canaria y la consolidación del fuero isleño que necesita desarrollo en los próximos años; y una segunda que responde a los principios progresista defendidos por NC y que, según Rodríguez, también se incluyen en el programa de gobierno pactado entre el PSOE y Unidas Podemos y que, de facto, están siendo aplicadas en el ámbito autonómico por el gobierno de coalición en el Archipiélago.

Sobre los asuntos canarios, el presidente de NC resaltó la intención clara por parte del próximo Gobierno estatal de desarrollar el nuevo Estatuto de Autonomía con los "medios humanos y materiales pertinentes en el proceso de diálogo y transferencias que se producirá en los próximos meses y años", y que en relación con el REF recién reformado "hay un compromiso de mantener los programas presupuestarios que habíamos consolidados en las leyes presupuestarias de 2017 y 2018 para el año 2020 y siguientes". Se incluyen en esos compromiso de Sánchez desde los programas de infraestructuras educativas, al PIEC, un plan de lucha contra la pobreza y para la extracción el agua agrícola y de consumo, el Posei adicional de ayuda al sector primario, entre otros programas presupuestarios que "están consolidados y que expresamente se citan". También la defensa de la singularidades canarias en el nuevo marco presupuestario de la UE, la convalidación de las ayudas de Estado y la necesidad de compensar las exportaciones al Reino Unido tras el brexit. "La condición de Canarias como RUP está absolutamente comprometida en este documento", aseguró el también vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario.

También destacó el compromiso adquirido por el PSOE y por el nuevo Gobierno de Sánchez de "buscar una salida jurídica" para los 500 millones del convenio de carreteras que están contabilizados por el Estado como superávit de la comunidad autónoma y que Canarias quiere poder destinar a gasto social, así como la deuda de otros 500 millones que "irían a una adenda del convenio actualmente vigente".



Rebatiendo a CC

Rodríguez también rebatió el argumento de CC de que la propuesta de reforma tributaria pactada por PSOE y UP de elevar al 15% el mínimo de tributación del Impuesto de Sociedades desactiva algunos instrumentos fiscales reconocidos en el REF como la ZEC. Tras señalar que NC está de acuerdo con esa medida prevista por el hipotético futuro gobierno de Sánchez, resaltó que "estamos seguros que no puede afectar a las singularidades fiscales canarias como no lo han hecho otras modificaciones que se han hecho en el pasado en el resto del Estado", y puso el ejemplo de los cambios del IVA que no han afectado nunca al IGIC. La ZEC, la deducción por inversiones, la RIC y demás figuras fiscales no corren ningún peligro con esa reforma tributaria". Eso significaría ruptura del entendimiento entre los partidos.

Sobre la posición de CC, Rodríguez aclaró que "somos fuerzas nacionalistas distintas, ellos están en la oposición y nosotros en el Gobierno y eso puede expresar las diferencias". Más allá de los elementos que a CC le parecen insuficientes, Rodríguez consideró que "la sintonía ideológica de algunos de sus dirigentes con el Gobierno que se conforma en España no es fácil".

Pronosticó que CC decidiría finalmente la abstención, aunque, en referencia implícita e irónica a Oramas, dijo que "hay alguna persona relevante que votaría 'no' sin pestañear, pero creo que el partido, CC, no va a votar 'no'". No obstante, tanto Rodríguez como Barragán matizaron ayer que las dos fuerzas seguirán trabajando juntas en el Congreso el resto de la legislatura a pesar de la división.