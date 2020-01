La negociación CC-PSOE encalla por la inversión del Estado y la deuda pendiente

Las negociaciones de Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) con el PSOE para el respaldo a la investidura de Pedro Sánchez han encallado por las diferencias surgidas entre las dos formaciones nacionalistas en los documentos que se han cruzados los negociadores en los últimos días. Coalición ve claramente insuficiente el documento remitido el pasado lunes por Ferraz en contestación a la propuesta enviada previamente por los nacionalistas. Ante ello CC exige más garantías sobre el cumplimiento del fuero canario al considerar que se omiten cuestiones fundamentales como la media de inversión del Estado en Canarias, la desvinculación de los recursos del REF del sistema de financiación o el blindaje de los incentivos fiscales ante el pacto entre el PSOE y Podemos, que eleva el mínimo de tributación del impuesto de sociedades.

Fuentes de CC advierten que en la propuesta inicial de los nacionalistas se detallaban las cuantías que se adeudan a la Comunidad Autónoma correspondientes a los convenios y partidas del presupuesto del Estado de 2018. Sin embargo, en la contraoferta del PSOE hay una referencia genérica a la necesidad de dar continuidad a los programas consolidados en anteriores presupuestos generales del Estado y previstos en la ley del REF, como es el caso de las infraestructuras educativas, plan integral de empleo, plan de lucha contra la pobreza, infraestructuras turísticas, financiación de los sobrecostes de banda ancha, plan de inversiones hidráulicas, financiación del Posei adicional y ayuda al agua de riego agrícola. Coalición Canaria mantiene que antes estaban enumeradas las cantidades concretas pendientes de transferir y ahora se omiten.

Para los dirigentes de CC este documento no es solo "insuficiente" sino también "muy preocupante" porque es genérico y no deja totalmente garantizados algunos de los aspectos esenciales que están recogidos en el Estatuto y en el REF. Para Coalición no existe suficiente concreción sobre que el nuevo sistema de financiación autonómica que se pacte entre el Estado y las comunidades autónomas excluya los recursos procedentes del régimen fiscal de las Islas, como se pactó cuando gobernaba el PP y que se incluyó en la reforma del Estatuto. Otra cuestión que para CC no está suficientemente amarrada es la deuda del convenio de carreteras. En el documento se recoge que se cumplirá con las sentencias judiciales del Tribunal Supremo sobre el pago de la deuda relativa a los incumplimientos por parte del Ministerio de Fomento. Respecto a las cantidades que no pudieron ser ejecutadas por la Comunidad Autónoma del citado convenio por carecer de financiación para su realización, se negociará su adición de forma plurianual al nuevo convenio de carreteras 2018-2025. Para CC esta redacción es insuficiente porque no garantiza que los 500 millones de euros que el Ministerio de Hacienda incluyó en el superávit de 2019 retornen a las arcas autonómicas para que puedan ser invertir en gasto social y no necesariamente en infraestructuras viarias.

En relación con los incentivos fiscales, la formación nacionalista advierte que el acuerdo nacional al que han llegado el PSOE y Podemos en materia tributaria pone en solfa los incentivos fiscales que recoge el fuero canario. El pacto recoge que se eleve el mínimo de tributación de las empresas por el impuesto de sociedades al 15%, algo que en la práctica dejaría sin efecto instrumentos como la Zona Especial Canaria (ZEC), un incentivo de baja tributación en el que las empresas que se instalen pagan el 4% del gravamen. Coalición Canaria exige que se exceptúe a las Islas de forma explícita en el pacto de gobierno.

Sistema como Ceuta y Melilla

Una de las principales cuestiones donde han chocado las posiciones del PSOE y NC con CC es la introducción como elemento de negociación de dos peticiones que no estaban en un primer momento en el debate de la agenda canaria. Coalición demanda un sistema de bonificaciones similar al vigente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y en el IRPF mientras se mantenga el nivel de desempleo en las Islas por encima de la media nacional y la brecha en la convergencia entre la renta disponible de las familias canarias con las del resto del Estado.

Fuentes socialistas aseguran que esas reclamaciones surgieron a última hora y no de una manera formal por parte del interlocutor oficial de CC, José Miguel Barragán, sino como un elemento que apareció como condición para que los nacionalistas tinerfeños pudieran defender en el órgano decisorio de CC el apoyo a la investidura. "Es una excusa para justificar su rechazo a Pedro Sánchez, que parece ser el discurso dominante ahora mismo en ese sector de Coalición", afirman desde el PSOE, donde ven una clara estrategia de un sector de la formación de "castigar" a los socialistas por sacarles del Gobierno regional y del resto de las instituciones canarias donde gobernaban antes de las elecciones de mayo.

Sin embargo, desde CC se ve como una demanda que tiene sentido en un momento en el que el propio Gobierno canario y la Consejería de Hacienda -que dirige Román Rodríguez- admiten que hay una mayor desconvergencia entre la renta de los canarios y la del resto de las comunidades autónomas, por lo que sería aplicar un sistema parecido al de Ceuta y Melilla de forma temporal. Desde CC se admite que estos dos temas no estaban del todo consensuados con NC porque la formación que preside Rodríguez considera que se trata de un nivel de exigencia que el PSOE se iba a negar, como así ha sucedido finalmente, porque en el documento remitido a los socialistas no se menciona en ningún momento estas dos cuestiones.

Según el PSOE, esos criterios de reconocimiento y desarrollo presupuestario de los nuevos preceptos del REF y del Estatuto de Autonomía, y de garantía del cumplimiento de los compromisos pendientes en las cuentas estatales en vigor están recogidos en el documento que NC sí respaldó ayer, y que el rechazo de CC, si es que hoy se confirmara en su órgano decisorio, se sustenta en otros elementos ajenos a la negociación llevada a cabo hasta ahora.

Además de las cuestiones de carácter económico y de fiscalidad, Coalición Canaria echa de menos en el documento promovido por el PSOE un mayor compromiso del Gobierno central en la lucha contra la inmigración irregular ante el repunte en la llegada de pateras a las Islas de los últimos meses. Asimismo, se exige al Estado mayor claridad y contundencia con Marruecos tras la iniciativa de Rabat de delimitar sus aguas territoriales. Los nacionalistas exigen una mesa de negociación entre los dos países para fijar la mediana.