Coalición y NC consuman su división en el respaldo a la investidura de Sánchez

Los nacionalistas canarios llegan divididos a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La Ejecutiva de Nueva Canarias (NC) decidió ayer que su diputado Pedro Quevedo vote a favor del dirigente socialista mientras que Coalición Canaria (CC) se mueve entre el voto negativo o la abstención, algo que decidirá hoy su consejo político en la víspera del inicio del debate en el Congreso. Hoy mismo en Madrid el presidente de NC, Román Rodríguez, y Pedro Quevedo firmarán el acuerdo con los negociadores socialistas Adriana Lastra y José Luis Ábalos sin esperar a la posición final de Coalición.

Los acontecimientos políticos se han precipitado en los últimos días con las negociaciones contrarreloj entre las dos formaciones nacionalistas y los representantes del PSOE, tanto federal como canario. Tras el último documento remitido por los socialistas a principios de semana las posturas entre CC y NC se han ido distanciando, sobre todo desde que la dirección de Coalición de Tenerife se ha decantado por rechazar la investidura del líder del PSOE.

Los dos partidos no han esperado el uno por el otro para cerrar un acuerdo en común. NC reunió anoche a su Ejecutiva en el primer día 'hábil del nuevo año para ratificar el documento que firmarán hoy con los socialistas en el Congreso. Según Román Rodríguez el documento respeta la llamada agenda canaria, pone en práctica las mejoras introducidas en el nuevo Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal (REF) en 2018, resuelve el conflicto sobre la deuda que arrastra el Estado con las carreteras de las Islas y consolida las ventajas presupuestarias que los nacionalistas canarios obtuvieron en los presupuestos del Estado de 2017 y 2018.

En relación con CC, Rodríguez manifestó su respeto por la "dinámica" de CC y su decisión en relación con la investidura. Coalición dejó para hoy su consejo político nacional ya que ayer sus dirigentes prefirieron realizar un análisis minucioso del último documento remitido por el PSOE para realizar una contrapropuesta. En el seno de la formación nacionalista hay un intenso debate entre los partidarios del no a Sánchez o los que prefieren la abstención para evitar alinearse con el mismo sentido del voto de Vox.



La visión del PSOE

Fuentes de la dirección federal del PSOE cercanas a la negociación reconocieron ayer su impresión de que la división interna en CC está decantándose por el "no" a Sánchez amparándose fundamentalmente en el hecho de que el voto de Oramas no determinará el resultado de la votación si se confirma, como parece claro a día de hoy, que la abstención de los cinco diputados de Bildu garantizarían la investidura. Es decir, que la posición de la diputada tinerfeña no será un factor de bloqueo político que conllevaría una nueva convocatoria electoral.

De esta forma, el primer reto de la alianza electoral entre CC y NC?ha supuesto la división entre las dos formaciones ante el pacto fraguado por el PSOE con Podemos y la abstención de Esquerra Republicana. "Ellos tienen su dinámica, están una posición supuestamente más exigente, pero son ellos los que lo tienen que explicar", señaló el líder de NC, que considera que el acuerdo que va a firmar hoy con el PSOE en el Congreso contiene una defensa "suficiente" de los "derechos y singularidades" del Archipiélago.

Mientras NC da su aprobación al documento remitido por el PSOE, CC lo ve insuficiente para respaldarlo mientras que los socialistas creen que Coalición "está actuando en clave de política canaria y en clave interna". Es decir, que pesa más en su decisión su condición de primer partido de la oposición al Gobierno regional presidido por Ángel Víctor Torres en las Islas, así como la propia batalla interna por el futuro liderazgo del partido que su papel en el debate de investidura de Sánchez y en la gobernabilidad del Estado.

No obstante, Román Rodríguez puntualizó que esta división del voto entre Oramas y Quevedo no significa que los dos diputados vayan a estar actuando por separado durante la legislatura sino que, al contrario, la intención de NC es que haya coordinación entre ambos partidos a la hora de decidir sobre los asuntos que afectan a las Islas.