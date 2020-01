Canarias espera por el fondo de ayuda a migrantes aprobado hace nueve meses

Canarias espera por el reparto del Fondo estatal de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que recuperó el Gobierno de Pedro Sánchez por decreto, el pasado marzo, en un Consejo de Ministros, de los conocidos como viernes sociales, dentro de un paquete de medidas urgentes que ampliaba la protección social. Coalición Canaria exigió ayer al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, valentía para reclamar a Pedro Sánchez esos fondos, tras el repunte de migrantes llegados por vía marítima a las Islas en 2019, sobre todo en los tres últimos meses del año.

El fondo para la acogida e integración de los inmigrantes lo creó en 2004 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Nació con un primer presupuesto de apenas 7 millones de euros, que fue creciendo hasta un máximo de 200 millones en 2009 y que con las primeras medidas de austeridad se situó en 67 millones en 2011, el último en que estuvo activo. El Gobierno de Mariano Rajoy paralizó el fondo en 2012 suprimiendo la dotación presupuestaria como parte de su política de recortes en plena crisis económica. Pedro Sánchez y su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, pretendieron recuperarlo aprovechando los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que no consiguieron el apoyo parlamentario suficiente para aprobarse. En un?Consejo de Ministros de marzo del año pasado, previo a las elecciones, el Gobierno, lo reactivó el inyectando un presupuesto de 70 millones.

Pero, según la diputada de CC Cristina Valido, exconsejera de Empleo y Asuntos Sociales, el reparto de esos recursos no ha llegado a Canarias, y es más, desde el Gobierno de España "han sido incapaces" de ofrecer ninguna explicación sobre las causas del incremento de los movimientos migratorios en el entorno de Canarias, ni sobre las acciones diplomáticas emprendidas con los países desde los que parten las embarcaciones ni tampoco han aclarado si se ha solicitado la ampliación del control por parte de Frontex en las aguas canarias.

Sobre el fondo, Valido instó a Torres a que exija esos recursos y más teniendo en cuenta que existe un mandato del Parlamento, aprobado el pasado diciembre por unanimidad, que reclama la llegada de esos fondos estatales y, además, el incremento de políticas y ayudas al desarrollo y cooperación destinadas a países de origen de la inmigración irregular hacia las costas españolas, aumentando los recursos de cooperación al desarrollo hasta el 0,7%. Además, el texto defendido por Valido, pide que el Gobierno de Canarias lidere, en colaboración con el resto de instituciones insulares y locales así como las organizaciones sociales, la elaboración del Plan de Acogida e Integración de Personas Refugiadas e Inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Canarias. Según Valido, ante un repunte tan importante de llegada de inmigrante, "la respuesta del Gobierno de España ha sido el silencio y la despreocupación " y la del Gobierno de Canarias "la de pedir una reunión en vez de "exigir con contundencia y de forma urgente los fondos y recursos que son necesarios en las Islas para poder gestionar con dignidad y seguridad la atención a todas esas personas".



Los centros, al máximo

Los centros de acogida están al máximo de migrantes y la Delegación del Gobierno no está derivando a los migrantes a otras comunidades. "Siguen llegando y no están saliendo", denunció la diputada, lo que genera un embudo y una situación preocupante porque las personas que no pueden ser expulsadas, debido a que España no tiene convenios de readmisión con sus países de origen, salen de estos los centros de acogida a los dos meses y se encuentran en la calle sin papeles ni recursos. La mayoría llega a Canarias con el objetivo de seguir el tránsito a la Península y a Europa. Para ello, la Policía Nacional debe darles una especie de visado para que puedan partir, pero ahora se están tramitando a cuentagotas. El delegado del Gobierno, Juan Salvador León, señaló ayer que esa decisión depende del Ministerio del Interior y aseveró que ahora no hay migrantes en las calles.

Pero sí los hubo en diciembre en las dos capitales canarias, y teniendo en cuenta que la mayoría han llegado en los últimos meses, el máximo de estancia se cumplirá en fechas próximas. Desde Presidencia recordaron ayer que Ángel Víctor Torres va a abordar el día 8 en Madrid con el Ministerio del Interior medidas para paliar el aumento de pateras a las Islas, entre las que se tratarán la ampliación de los fondos y de la red de acogida con más espacios.