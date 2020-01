La insular de Coalición Canaria decide no apoyar la investidura de Sánchez

El comité insular de Coalición Canaria decidió el martes no apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Esa es la postura mayoritaria -más de un centenar de nacionalistas se reunieron el último día de 2019 en la sede santacrucera de Galcerán- que defenderán en el consejo político que se celebrará mañana en la capital tinerfeña. Fuentes directas de CC consultadas por este periódico califican como "insuficientes y vergonzosas" las contraprestaciones que obtendría el Archipiélago a cambio de votar favorablemente a un gobierno liderado por el PSOE.

El sentimiento generalizado entre los asistentes al encuentro del pasado 31 de diciembre, reunión a la que acudieron pesos pesados en la estructura de CC como Francisco Linares, Fernando Clavijo, Carlos Alonso o José Manuel Bermúdez, es que el rédito que se le sacaría a un posible respaldo al gobierno de progreso que impulsan Sánchez e Iglesias -el voto positivo de Ana Oramas (CC-PNC) no es decisivo después de los acuerdos cerrados en las últimas horas- es nulo. Sobre todo, porque el embrión de la colaboración entre el Estado y Canarias pasa por garantizar los acuerdos reflejados en el REF y el Estatuto de Autonomía.



"De obligado cumplimiento"

El texto que el PSOE ha trasladado a Coalición Canaria, el mismo que maneja Nueva Canarias, es considerado como una "ofensa" por un elevado número de integrantes de CC. "No se puede poner sobre una mesa de negociación algo que nos corresponde por ley". Esa es la frase que más se escuchó en el transcurso de un encuentro en el que se habló en unos términos parecidos de la decisión que van a tomar otros órganos insulares de Coalición Canaria.

Los nacionalistas señalan como una tomadura de pelo que en estos momentos se esté negociando con algo que corresponde por ley, es decir, que no se puede estar utilizando un asunto que se cerró de una forma favorable para Canarias -el cumplimiento con el REF y el Estatuto de Canarias no es una cuestión de debate desde el momento en que quedó aprobado- como medida de presión para garantizar el sí de Ana Oramas a la investidura de Pedro Sánchez.

"No vamos a negociar leyes orgánicas que se tienen que cumplir sí o sí", subrayaron algunos de los asistentes cuando se solicitó fijar la posición definitiva de Coalición Canaria frente al inminente anunció de la sesión de investidura de Pedro Sánchez (PSOE). "Lo único que están ofreciendo a cambio es cumplir con el fuero canario, nada más", reiteraron sin obviar una circunstancia que puede ser llamativa a la hora de favorecer la presidencia del socialista: Nueva Canarias puede votar sí y Coalición Canaria inclinarse por la abstención o el no. El hecho de que las formaciones nacionalistas fueran juntas en los últimos comicios generales -hay un diputado por cada bando- ha condicionado hasta hace unos días el pronunciamiento oficial de cada uno de los partidos.

Lo que ocurrió el pasado martes en Tenerife, no obstante, no significa que Coalición Canaria ya haya decidido desmarcarse de un voto favorable de NC a Pedro Sánchez. "Eso se analizará en el consejo político del próximo viernes, pero la intención en estos momentos (no solo en Tenerife) es que no vamos a apoyar esta investidura", precisan las mismas fuentes sin revelar al cien por cien que a día de hoy la posibilidad de un no es mayor que la de una abstención. La duda radica en ver cómo CC y NC reconstruyen su futuro más inmediato después de este movimiento.

Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, comentó ayer al respecto que "desde hace unos días se está negociando con el PSOE un documento que esperamos ultimar en las próximas horas", avanza en relación a un texto que será sometido a debate y "si procede se estudiará en un comité nacional de NC", resumió el vicepresidente del ejecutivo canario que preside Ángel Víctor Torres.